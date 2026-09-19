Ecofin, Italia spinge su extraprofitti energia Giorgetti: “Emergenza”

Il ministro italiano dell'Economia è a Dublino per la seconda giornata del vertice informale. Uno dei temi più urgenti riguarda la crisi energetica: mentre il nuovo choc dei prezzi legato alla chiusura dello Stretto di Hormuz minaccia la crescita, diversi Paesi chiedono un confronto europeo sulla tassazione degli extraprofitti energetici. Giorgetti, a margine della riunione, ha lanciato l’allarme riguardo alle prossime ripercussioni su famiglie e imprese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è a Dublino per la seconda giornata dell'Ecofin informale. Anche se i temi sul tavolo sono diversi, uno degli argomenti più urgenti riguarda la crisi energetica: mentre il nuovo choc dei prezzi legato alla chiusura dello Stretto di Hormuz minaccia la crescita, la tassazione degli extraprofitti energetici sale nell'agenda europea. Ieri Giorgetti, a margine dell’Ecofin, ha parlato di "choc energetico che sta diventando un'emergenza economica" e ha lanciato l’allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette.

La discussione sugli extraprofitti energetici I ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Unione europea, riuniti al Castello di Dublino per l'Ecofin informale sotto la presidenza irlandese, hanno avuto un primo confronto sulla tassa ieri durante il pranzo. Il ministro di casa Simon Harris ha annunciato di voler chiedere alla Commissione di "tornare sulla questione" con ulteriori riflessioni all'Ecofin del 9 ottobre a Lussemburgo. Vedi anche Caro carburanti, come potrebbe funzionare una tassa su extraprofitti

Giorgetti: “Autentica emergenza” Giorgetti, riguardo alla discussione durante il pranzo di ieri all’Ecofin, ha detto di essere intervenuto nel confronto "in modo molto schietto", ribandendo che occorre prima di tutto valutare chi realizza profitti in una situazione tanto eccezionale. Lo choc energetico legato alle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ha dichiarato a margine della riunione, è diventato "un'autentica emergenza". Il prezzo dell'energia, ha aggiunto, è oggi "il problema numero uno" non solo per le famiglie ma anche per l'economia e l'industria italiana e incide direttamente sulla competitività europea e sulla crescita. Alcune imprese, ha detto ancora, raffinano in Europa ed esportano fuori dall'Unione "a prezzi incredibili". "Questi non sono profitti da un mercato normale", ha osservato Giorgetti. Poi ha lanciato l’allarme: “Lo choc energetico si è già manifestato per tutte le famiglie nell'incremento del prezzo dei carburanti, ma che in prospettiva a breve si rifletterà inesorabilmente sulle bollette delle famiglie e delle imprese”. Vedi anche Lo stato dell'Unione tra crisi energetica e difesa comune