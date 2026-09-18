Eurogruppo, Dombrovskis: “Nessuna proposta Ue su extraprofitti”

A Dublino due giorni di incontri: si parte con l’Eurogruppo, poi l’Ecofin informale sotto presidenza irlandese del Consiglio dell'Ue, in programma tra oggi e domani. Focus su caro energia, clausola di salvaguardia nazionale (Nec), inflazione e possibile tassazione degli extraprofitti. Berlino: “Commissione Ue presenti proposta”, ma il commissario Dombrovskis ribadisce: "In questa fase non stiamo presentando una proposta a livello europeo. La questione è nelle mani degli Stati membri” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A Dublino si svolge oggi l’Eurogruppo, seguito poi dall’Ecofin informale sotto presidenza irlandese del Consiglio dell'Ue, in programma tra venerdì e sabato. Per l’Italia ai due vertici è presente il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Al centro dell'attenzione italiana ci saranno soprattutto il caro energia e la possibile tassazione degli extraprofitti.

Gli extraprofitti sul tavolo Il tema degli extraprofitti non figura formalmente nell'agenda, ma è destinato a pesare sul confronto politico. Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna hanno chiesto alla presidenza irlandese un approccio comune europeo all'impennata dei prezzi energetici, indicando tra le possibili misure - appunto - anche un prelievo sugli extraprofitti. E lo stesso Giorgetti ha detto di attendersi l'adesione di altri Paesi. Berlino: “Commissione Ue presenti proposta per tassare extraprofitti” Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil arrivando a Dublino ha detto che la sua aspettativa “molto chiara nei confronti della Commissione è che presenti ora opzioni concrete per una tassa sugli extraprofitti". Il suo omologo francese Roland Lescure dice invece che Parigi è disponibile a discutere una possibile tassa sugli extraprofitti, ma mette in guardia da una misura europea uniforme che non tenga conto delle diverse situazioni nazionali. Dombrovskis: “Per ora nessuna proposta Ue sugli extraprofitti” Il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis ha però chiarito che la tassa degli extraprofitti "è certamente un tema che toccheremo durante le riunioni qui a Dublino", ma "in questa fase non stiamo presentando una proposta a livello europeo. Come Commissione siamo stati chiari: la questione è nelle mani degli Stati membri, che possono procedere e adottare decisioni sulla tassazione degli extraprofitti". Bruxelles è "pronta a partecipare alla discussione" e "ad aiutare gli Stati a portare avanti questo approccio". "Continuiamo a monitorare la situazione" e "presenteremo le nostre proposte quando opportuno”. Vedi anche Caro carburanti, come potrebbe funzionare una tassa su extraprofitti

Dombrovskis: “Stati mantengano politiche prudenti” "Stiamo assistendo anche a una revisione dei prezzi dei titoli di Stato da parte dei mercati, con un aumento dei rendimenti, in particolare di quelli a lungo termine. È quindi qualcosa che dobbiamo certamente seguire da vicino e che indica chiaramente la necessità che gli Stati membri continuino a perseguire politiche di bilancio prudenti”, ha aggiunto Dombrovskis arrivando a Dublino. La clausola di salvaguardia nazionale Non è escluso che l'appuntamento a Dublino fornisca l'occasione di un primo scambio di Giorgetti con Dombrovskis, dopo che Roma ha formalizzato la richiesta di attivare la clausola di salvaguardia nazionale (Nec) per avere deroghe sul Patto di stabilità negli investimenti sulla difesa e l’energia. Ma il tema è ancora prematuro, se ne dovrebbe riparlare all'Ecofin in Lussemburgo il 9 ottobre. Da quanto si apprende a Bruxelles al momento la lettera inviata dall'Italia è all'esame degli esperti tecnici. Vedi anche Energia, Ue apre a flessibilità. L’Italia prepara misure: quali sono