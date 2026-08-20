Energia, Ue apre a flessibilità. L’Italia prepara misure: quali sono

Sul fronte dei trasporti invece il Mit punta a far rientrare nell'elenco anche gli sconti per gli studenti su biglietti e abbonamenti: misura su cui è impegnato in prima linea il ministro Matteo Salvini. Da ricordare che dall’elenco della Commissione Ue sono rimaste fuori le auto elettriche: Bruxelles indica gli incentivi fiscali alle imprese e gli investimenti pubblici per le infrastrutture di ricarica, ma non gli incentivi nazionali per l'acquisto dei veicoli. E neanche le e-bike sono rimaste in lista.