Bonus asilo nido, pagamenti più veloci con l'Agenda Inps: cos’è e come funzionaEconomia
Introduzione
Il Bonus asilo nido è un contributo di sostegno al reddito per i genitori di bambini con età inferiore ai tre anni. L’importo del contributo - massimo 3.600 euro annui - è calcolato in relazione alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per minorenni, neutralizzato degli importi erogati per l’Assegno unico e universale.
Il contributo asilo nido è erogato mensilmente al massimo per 11 mensilità per anno solare e, in ogni caso, non può essere superiore al valore della retta. Dal momento in cui viene inviata la domanda, il termine ordinario per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Per rendere più veloci i pagamenti del bonus asilo nido, l’Inps ha realizzato l’Agenda Asili Nido.
Quello che devi sapere
Cos’è l’agenda Asili Nido
L’Agenda Asili Nido è un archivio digitale integrato che raccoglierà tutte le informazioni sulle strutture educative pubbliche e private autorizzate in Italia con l’obiettivo di superare la verifica manuale dei titoli abilitativi in possesso dalle strutture. L’obiettivo della misura è quello di semplificare l'iter di erogazione del contributo economico destinato alle famiglie con figli fino a tre anni.
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L’istruttoria per accertare i titoli abilitativi degli asili nido
L'istruttoria delle domande per il sostegno alle rette scolastiche, finora, ha spesso richiesto lunghi tempi di verifica manuale per accertare l'effettivo possesso dei titoli abilitativi da parte delle strutture segnalate dai genitori. A partire dall’anno scolastico 2026/2027, gli Enti Locali hanno l’obbligo di comunicare direttamente all’Inps le strutture abilitate all’erogazione dei servizi educativi per l’infanzia sino a tre anni. In questo modo l'Inps può disporre di una mappa aggiornata e validata direttamente dagli Enti locali rendendo più veloce l’erogazione del contributo economico alle famiglie.
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Come funziona l’Agenda Asili Nido
L’Agenda Asili Nido dialoga in maniera diretta e automatizzata con le banche dati della Pubblica Amministrazione attraverso la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). L'interoperabilità tra i sistemi consente di incrociare i dati in tempo reale, abbattendo la burocrazia per i cittadini e riducendo drasticamente i tempi di attesa per l'accredito dei rimborsi. Agli enti locali spetta il compito di censire e comunicare il codice fiscale e tutti i dati identificativi degli asili nido, micronidi, sezioni primavera e servizi domiciliari autorizzati ad operare sul proprio territorio.
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Quando entra in vigore la piattaforma
L’applicazione della misura che dà vita all’Agenda Asili Nido prevede due fasi: nella prima gli enti locali devono inviare tempestivamente alle Direzioni regionali o metropolitane dell’Inps un apposito modello dettagliato (file Excel), contenente sia la tipologia del servizio (es. asilo nido, spazio gioco) sia la modalità di gestione (pubblica, privata, in appalto o concessione). Nella seconda fase, dall’anno scolastico 2027/2028, ogni nuovo inserimento, modifica della gestione, accreditamento, sospensione o revoca della licenza dovrà essere gestito dagli Enti unicamente in modalità digitale tramite i servizi esposti sulla PDND.
I dati del 2026 sono validi?
L’Inps ha precisato che le informazioni già inviate dai Comuni per la gestione del contributo nel corso del 2026 restano valide anche per i periodi successivi, a patto che non vi siano state variazioni nell'assetto autorizzativo della struttura. I dati raccolti ed elaborati all'interno dell'“Agenda Asili Nido” sono inoltre messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard così da permettere allo Stato di monitorare la reale distribuzione dei servizi per la prima infanzia sul territorio nazionale, programmando interventi e risorse in modo mirato e trasparente.
Cosa cambia per le famiglie
Per le famiglie, in fase di presentazione della domanda di Contributo asilo nido, può essere utile verificare che la struttura risulti regolarmente censita nell'Agenda, così da evitare rallentamenti nell'istruttoria. Le informazioni già trasmesse per l'erogazione del contributo relativo al periodo gennaio-dicembre 2026 restano valide anche per gli anni successivi, in assenza di variazioni e nei limiti del periodo di validità del titolo abilitativo. In generale, le famiglie possono controllare la mappa geolocalizzata delle strutture verificate sul portale della genitorialità.
Da quando si può fare domanda per il bonus Asilo Nido
Dal 2026 la domanda per il bonus Asilo Nido è valida fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Per le domande di contributo asilo nido, ogni anno basterà scegliere le mensilità per le quali si chiede il contributo e caricare i documenti di spesa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello delle mensilità richieste. La domanda deve essere presentata dal genitore che paga la retta specificando le mensilità.
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