Bonus asilo nido, pagamenti più veloci con l'Agenda Inps

Introduzione

Il Bonus asilo nido è un contributo di sostegno al reddito per i genitori di bambini con età inferiore ai tre anni. L’importo del contributo - massimo 3.600 euro annui - è calcolato in relazione alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per minorenni, neutralizzato degli importi erogati per l’Assegno unico e universale.

Il contributo asilo nido è erogato mensilmente al massimo per 11 mensilità per anno solare e, in ogni caso, non può essere superiore al valore della retta. Dal momento in cui viene inviata la domanda, il termine ordinario per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Per rendere più veloci i pagamenti del bonus asilo nido, l’Inps ha realizzato l’Agenda Asili Nido.