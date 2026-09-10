Caro carburanti, alle 17 il Cdm con il decreto per prorogare il taglio delle acciseEconomia
Introduzione
Il Consiglio dei ministri è convocato oggi alle ore 17 a Palazzo Chigi, per varare la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà contenuta nel decreto legge all'ordine del giorno. Secondo quanto trapelato nelle scorse ore, il governo approverà lo sconto sul diesel fino a fine mese con le accise mobili.
Quello che devi sapere
L’ordine del giorno
Il Cdm esamina questo pomeriggio il seguente ordine del giorno:
- Schema di decreto-legge: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche (Presidenza - Economia e finanze - Ambiente e sicurezza energetica - Infrastrutture e trasporti);
- Leggi regionali;
- Varie ed eventuali.
Leggi anche: Carburanti, sconto sulle accise in scadenza: attesa nuova proroga di due settimane
Quanto durerà lo sconto
Secondo quanto filtra, in queste ore si è lavorato per definire la durata del nuovo intervento e le coperture necessarie. Poi le nuove misure strutturali potrebbero essere varate a fine settembre.
Vedi anche: Caro carburanti, le ipotesi sugli aiuti del governo e le tempistiche
Prezzi carburanti in rialzo, benzina self vola a 2,077 euro al litro
Oggi intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in rialzo: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale era pari a 2,077 euro al litro per la benzina (2,067 il prezzo di ieri) e 2,184 euro al litro per il gasolio (2,177 il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self era di 2,163 euro al litro per la benzina (2,152 il prezzo di ieri) e 2,258 euro al litro per il gasolio (2,248 ieri).
Per approfondire: Carburanti, un mese di rincari: quanto sono aumentati benzina e diesel