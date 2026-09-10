Oggi intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in rialzo: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale era pari a 2,077 euro al litro per la benzina (2,067 il prezzo di ieri) e 2,184 euro al litro per il gasolio (2,177 il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self era di 2,163 euro al litro per la benzina (2,152 il prezzo di ieri) e 2,258 euro al litro per il gasolio (2,248 ieri).

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