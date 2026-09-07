Caro carburanti, le ipotesi sugli aiuti del governo e le tempistiche

"Di fronte alla dinamica evidentemente speculativa che sta interessando il comparto dei carburanti, appare necessario valutare un ritorno temporaneo ai prezzi amministrati di benzina e gasolio, possibilità prevista da apposite delibere Cipe proprio per impedire manovre opportunistiche della filiera”, ha affermato Adusbef, che invita il governo a valutare una simile misura. L'associazione dei consumatori specializzata nel settore bancario sta predisponendo una specifica proposta tecnica basata sui criteri delle delibere Cipe, con l'obiettivo di fissare un prezzo massimo temporaneo e impedire ulteriori rincari non giustificati. "Se il mercato non è in grado di garantire prezzi equi, e di fronte ad una situazione di emergenza nazionale, è dovere dello Stato intervenire con strumenti straordinari. Un meccanismo di prezzi amministrati, anche solo per un periodo limitato, riporterebbe ordine, trasparenza e tutela per famiglie e imprese ed eviterebbe effetti devastanti per l'economia nazionale", ha detto il presidente Antonio Tanza. "L'attuale livello dei listini dei carburanti in Italia produce effetti abnormi su economia reale e potere d'acquisto alimentando l'inflazione. È una tassa occulta che grava sui cittadini e richiede interventi eccezionali immediati e non più rinviabili".

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