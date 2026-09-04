Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Successivamente, l'intenzione del governo è procedere con aiuti selettivi, calibrati sulle fasce di reddito più basse e alcune categorie professionali, su cui è in corso un dibattito all'interno della maggioranza per arrivare alla definizione delle nuove misure ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il governo ha firmato il decreto interministeriale che proroga da domenica 6 settembre fino a giovedì 10 compreso il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi. Per finanziare l'estensione del provvedimento, che scade domani 5 settembre, verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. La misura sarà contenuta in un decreto interministeriale di Economia e Sicurezza energetica, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sarà probabilmente l'ultimo sconto generalizzato sui carburanti (da marzo sono stati 7, costati oltre 2 miliardi). Dalla prossima settimana, il governo vuole passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, cioè i meno abbienti e gli autotrasportatori.

La proroga costerà circa 60 milioni di euro Secondo il ministero delle Imprese, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale oggi è pari a 2,046 euro al litro per la benzina (2,039 il prezzo di giovedì) e 2,157 euro al litro per il gasolio (2,147 il prezzo di giovedì). L'ultimo sconto delle tasse sul gasolio (17 centesimi al litro, ovvero 14 cent di accise e 3 di Iva) era stato deciso dal Consiglio dei ministri il 26 agosto, per 11 giorni, fino a sabato 5 settembre compreso. Per finanziarlo si era ricorsi ad un anticipo sulle tasse sui dividendi delle società energetiche, per circa 130 milioni di euro. La proroga di cinque giorni di questo sconto, da domenica 6 fino a giovedì 10 compreso, costerà circa 60 milioni di euro. I soldi questa volta verranno ricavati con le accise mobili, cioè con l'aumento dell'Iva di agosto sui carburanti, a seguito dell'aumento dei prezzi a luglio. Ma da venerdì prossimo, il governo intende cambiare politica. Basta sconti fiscali generalizzati sui carburanti: non sono più sostenibili dai bilanci pubblici, e finiscono per favorire i ricchi, che consumano di più. L'esecutivo intende passare ad aiuti mirati, destinati solo ai soggetti più colpiti dal caro-carburanti: i ceti meno abbienti e gli autotrasportatori. Approfondimento Energia, 130 milioni di maggior gettito dall’anticipo sui dividendi