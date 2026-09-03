Energia, 130 milioni di maggior gettito dall’anticipo sui dividendi

Un'altra componente della manovra riguarda il comparto del gioco legale. Le nuove disposizioni intervengono, in particolare, sul trattamento fiscale delle spese sostenute dai concessionari per attività di comunicazione, sponsorizzazione e promozione. Le campagne finalizzate a sensibilizzare sul gioco responsabile e a contrastare la ludopatia, stimate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in 3 milioni di euro per il 2026 e 7 milioni per il 2027, vengono ricondotte alla categoria delle spese di rappresentanza prevista dall'articolo 108 del Tuir. Ne deriva l'applicazione dei relativi limiti di deducibilità. Il decreto introduce inoltre una disciplina ancora più restrittiva per le sponsorizzazioni e per le forme di promozione indiretta riconducibili ai concessionari del gioco legale: queste spese diventano infatti integralmente indeducibili ai fini Ires e Irap.