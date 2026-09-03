Autotrasporto, ecco come presentare domanda per il credito d’imposta

Dall'1 settembre è operativa la piattaforma (www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it) del ministero dei Trasporti, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gestita da Sogei, per chiedere il ristoro sul gasolio consumato da marzo ad agosto.

La misura consiste in un credito d’imposta destinato alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono determinate attività di trasporto. Sono ammesse le aziende che impiegano veicoli Euro 5 ed Euro 6 e, nel caso dei mezzi destinati al trasporto di merci, veicoli della categoria N con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Il beneficio riguarda inoltre i veicoli M2 e M3 e le imprese che operano nel noleggio di autobus con conducente. Il credito può coprire fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per il gasolio utilizzato per la trazione tra marzo e agosto 2026, rispetto a quanto sarebbe stato pagato per lo stesso quantitativo di carburante sulla base del prezzo medio rilevato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica nel febbraio 2026. L’agevolazione è stata introdotta dal decreto-legge 33/2026, poi convertito dalla legge 79/2026, e attuata con il decreto del 23 maggio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

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