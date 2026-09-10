Governo, Meloni: "Cdm ha approvato il taglio delle accise"

In un videomessaggio diffuso sui social la premier Giorgia Meloni ha annunciato che il taglio sulle accise "oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana"

Il taglio sulle accise deciso oggi dal Cdm "ovviamente non basta, serve fare di più per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perchè non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso dopo il Consiglio dei ministri che ha prorogato di una settimana, con un Dl, lo sconto sulle accise. ''Vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia''., ha aggiunto la premier.