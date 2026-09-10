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Carburanti, sconto sulle accise in scadenza oggi: verso nuova proroga di due settimane

Economia

Il povedimento su gasolio, in scadenza a mezzanotte, dovrebbe essere esteso fino a fine mese mentre il governo definisce gli aiuti selettivi contro il caro energia. L'esecutivo valuta di allungare il taglio di 17,1 centesimi sul gasolio in attesa dell'approvazione delle misure mirate

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Lo sconto delle accise sul gasolio, in scadenza oggi a mezzanotte, si avvia verso una nuova estensione di circa due settimane. Il governo sta valutando un ulteriore decreto ponte per mantenere il taglio di 17,1 centesimi al litro sul gasolio, in attesa di chiudere il pacchetto di misure contro il caro energia. La scelta arriva mentre l'esecutivo è impegnato nel confronto con Bruxelles, da cui si attaende il via libera definitivo entro fine mese. 

Il decreto accise in lavorazione

Sul decreto che dovrà introdurre gli aiuti selettivi non è stata ancora trovata la quadra. L'obiettivo è reperire le risorse entro fine mese e per superare le proroghe generalizzate, considerate meno efficaci perché avvantaggiano anche i redditi più alti. Tra le ipotesi allo studio c'è un bonus carburante inserito tra i fringe benefit aziendali, con soglie di reddito da definire, e un'estensione alle partite Iva più wsposte ai rincari. Il nodo resta quello delle coperture.

La variabile politica

La decisione sulla proroga è anche politica. A fine agosto la presidente del Consiglio aveva annunciato un cambio di strategia: stop agli interventi generalizzati e spazio agli aiuti mirati. Ma, secondo quanto riferito dal vicepremier Matteo Salvini, lo sconto potrebbe essere prorogato fino al 24 settembre, con possibilità di arrivare a fine mese. 

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Platee da definire

La definizione dei beneficiaei è un punto complesso: la Lega spinge per includere autonomi e partite Iva, "non sono lavoratori di serie B", avverte Salvini. Resta aperto anche il capitolo autotrasportatori: i conducenti dei tir chiedono uno sconto più ampio sul canone Telepass. Richieste che richiedono ulteriori risorse e una selezione accurata delle platee.

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