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Cdm, giovedì il giorno dei provvedimenti per caro carburanti

Politica

Giorgia Meloni torna a criticare l'operato dei magistrati dopo la scarcerazione in poche ore dell'aggressore di due agenti, definendo la vicenda "inaccettabile". Sul fronte economico, la maggioranza resta divisa sulla manovra: Giorgetti apre a una flat tax sugli aumenti salariali dei giovani e alla pensione a 64 anni, Tajani esclude nuove tasse mentre Salvini insiste su un contributo da banche ed extraprofitti. Giovedì attesi i provvedimenti mirati sul caro carburanti per categorie professionali e fasce deboli.

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