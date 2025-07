Aria condizionata, le regole per usarla nel modo giusto

Introduzione

Come sottolineato da un opuscolo pubblicato dal Ministero della Salute, durante la stagione estiva aumentano le sensazioni di malessere causate dall’alterazione prolungata del microclima nelle abitazioni. Specie nei grandi centri urbani, soggetti fragili come anziani, malati cronici, bambini molto piccoli e donne in gravidanza risentono in misura maggiore degli sbalzi di indicatori come temperatura, umidità e ventilazione. Ecco qualche consiglio pratico per creare un microclima più salubre