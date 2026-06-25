Allenarsi con il caldo e l'umidità, come evitare rischi per la salute

In presenza di temperature elevate e umidità superiore al 75%, il rischio per gli atleti è quello di andare incontro a un colpo di calore da sforzo. Tra i sintomi da non sottovalutare ci sono "nausea, mal di testa, vertigini e crampi", spiega Pedretti. In questi casi, secondo l'esperto, è opportuno interrompere immediatamente l'attività fisica e spostarsi in un luogo fresco o ombreggiato. Può essere utile bere acqua o bevande sportive, alleggerire l'abbigliamento e applicare impacchi freddi su collo, ascelle e inguine.