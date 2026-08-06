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Roma, multa da oltre 2 milioni monopattini e bikesharing: la decisione dell'Antitrust

Cronaca
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Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Bird, Dott e Lime "hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al Trasporto Pubblico Locale di Roma”. Le tre società sono state multate per 2,675 milioni di euro

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L'Antitrust ha multato per 2,675 milioni di euro Bird, Dott e Lime. Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le tre società "hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al Trasporto Pubblico Locale di Roma”. Come si legge in una nota, le istruttorie sono state avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) nel territorio del comune di Roma, per il periodo 2023-2026. Nel dettaglio, Bird, Dott e Lime sono state sanzionate per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati annuali Metrebus, il titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale romano, secondo gli obblighi assunti dagli operatori in sede di aggiudicazione del servizio.  

La multa dell'Antitrust

Secondo l'Autorità, le tre società avrebbero adottato misure e strutture organizzative inadeguate a gestire le richieste degli utenti, rendendo “faticosa” l'attivazione e lunga l'attesa per il rilascio dei Pass e, di conseguenza, riducendo il tempo a disposizione degli utenti per poterne fruire. Inoltre, nei confronti di Bird, l'Antitrust ha accertato anche un'altra pratica commerciale scorretta: la disattivazione arbitraria degli account, senza un'informativa preventiva sulle circostanze che la legittimavano e senza un contraddittorio con gli utenti. Come sottolineato dall'Autorità, le condotte sanzionate avrebbero un forte impatto sui consumatori, dal momento che le tre società avrebbero limitato la fruizione di un servizio di mobilità complementare al trasporto pubblico locale e più sostenibile, grazie all'uso di mezzi meno inquinanti.

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