Cinisello, si dà fuoco davanti a casa della ex: gravissimo

Un uomo di 35 anni è ricoverato in gravissime condizioni al centro grandi ustionati di Niguarda, a Milano, con ustioni sul 70% del corpo. Poco dopo la mezzanotte, in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo, si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo, nel Milanese.

La ricostruzione Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, primi a intervenire sul posto, l'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile dentro la propria auto e avrebbe poi appiccato le fiamme. I soccorritori lo hanno trovato a terra, ancora avvolto dal fuoco, accanto alla vettura in fiamme. Dopo essersi incendiato, probabilmente per un istinto di sopravvivenza, si sarebbe gettato fuori dall'abitacolo. L'auto, stando alle verifiche ancora in corso, sarebbe stata parcheggiata proprio davanti all'abitazione della donna.