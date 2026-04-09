“Lei ci sfida, ma le do una notizia, l'avete già persa quella sfida, perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Di lei si ricorderà un'autonomia differenziata bocciata dalla Corte Costituzionale, una riforma costituzionale bocciata dal voto popolare, un premierato proposto e poi abbandonato”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la discussione alla Camera dopo l'intervento della premier Giorgia Meloni. Poi aggiunge: “Si ricorderà anche il decreto Rave e quei centri in Albania che sono rimasti vuoti. Perché la sua propaganda, Presidente, ha sbattuto forte contro la realtà di quei 15 milioni di elettori che hanno detto no per difendere la Costituzione”.