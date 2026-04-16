Dal 14 aprile è possibile inviare le domande per richiedere il Bonus nuovi nati riferito al 2026. Lo ha fatto sapere l’Inps, che in un messaggio pubblicato lo scorso 14 aprile ha dato il via alla presentazione delle domande e ha fornito qualche dettaglio sull’agevolazione e sul servizio per richiederla.

Per approfondire: Bonus nuovi nati, come funziona