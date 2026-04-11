Possono accedere al contributo i cittadini italiani e dell’Unione europea, così come i loro familiari con diritto di soggiorno o soggiorno permanente. Sono inclusi anche i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolari di permesso unico di lavoro o di soggiorno per ricerca con durata superiore a sei mesi. In linea generale, sono ammessi anche permessi di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Sono inoltre equiparati ai cittadini italiani apolidi, rifugiati e titolari di protezione internazionale.