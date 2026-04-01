Pagamenti Inps aprile 2026, le date da segnare sul calendario

L'assegno del mese di aprile potrebbe essere più basso per una serie di ragioni. La prima, già nota, sono le rate delle addizionali regionali e comunali IRPEF, che verranno spalmate mensilmente fino a novembre. A ciò si aggiungono le maggiorazioni sociali. Nel mese di marzo molti beneficiari avevano ricevuto, oltre alla quota ordinaria di 20 euro, anche gli arretrati dei primi due mesi dell’anno, per un totale di circa 60 euro. Ad aprile, invece, viene erogata esclusivamente la quota corrente, pari a 20 euro. L’assenza degli arretrati contribuisce quindi a ridurre l’importo complessivo rispetto al mese precedente. A queste possibili riduzioni vanno aggiunti anche gli effetti di un ricalcolo tecnico. L’Inps ha infatti individuato un’irregolarità nei pagamenti dello scorso anno che ha portato circa 15 mila beneficiari a ricevere importi superiori al dovuto, somme che ora devono essere recuperate. Alla base della vicenda c’è un errore procedurale avvenuto nel 2025 durante il calcolo delle trattenute fiscali. A un gruppo specifico di pensionati, con redditi compresi tra 20 e 40 mila euro, è stata applicata per sbaglio una detrazione destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti ancora in servizio. Questo meccanismo ha gonfiato il netto mensile, con effetti che in alcuni casi hanno portato a un accumulo vicino ai mille euro. Le verifiche incrociate effettuate in vista della Certificazione Unica hanno fatto emergere l’errore, rendendo necessario il recupero delle somme nel cedolino di aprile.