Carta "Dedicata a Te" 2026, le città con più beneficiari: classifica

L'elenco definitivo, frutto di un controllo incrociato tra Inps e Comuni, arriverà a Poste Italiane dove i nuovi beneficiari - avvisati dal proprio Comune di residenza - potranno recarsi per il ritiro della carta. Invece per chi era già beneficiario e conserva i requisiti per l'anno in corso sarà sufficiente attendere la ricarica dell'importo spettante sulla propria Postepay. In ogni caso, a differenza di altri contributi, "Dedicata a te" scatta in automatico e non prevede l'inoltro di domande sul sito Inps.

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