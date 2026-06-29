Dopo mesi di attesa, può partire la Carta dedicata a te 2026. Nei giorni scorsi, infatti, è stato adottato il decreto attuativo che individua beneficiari e requisiti per il 2026 e il 2027 e sblocca le procedure per assegnare il bonus. Il documento è stato firmato da Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, e da Marina Calderone, ministra del Lavoro.

Per approfondire: Decreto Lavoro 2026, dal salario giusto ai bonus assunzioni: misure, novità e cosa prevede