La misura è rivolta alle persone disoccupate che non abbiano ancora compiuto 35 anni e che abbiano avviato sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Nel corso del tempo la platea dei beneficiari è stata ampliata. Con il messaggio n. 270 del 27 gennaio 2026 sono stati inclusi anche i liberi professionisti, per i quali la data di avvio dell’attività coincide con l’apertura della partita Iva. Successivamente l’agevolazione è stata estesa anche a chi opera nell’ambito della ricerca e dello sviluppo sperimentale applicati all’archeologia. L’incentivo può essere riconosciuto anche quando il codice Ateco ammesso compare come attività secondaria, purché risultino rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.