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Sulla pace in Ucraina passi avanti e salti indietro: gli scenari

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L’ultima speranza di una svolta, flebile fin dall’inizio, si è spenta nel giro di 48 ore. Per Vladimir Putin, invece, i progressi paiono evidenti. Perché, anche se la guerra va avanti da quasi cinque anni, negli ultimi due la posizione politica del presidente russo è cambiata profondamente. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, le cose hanno cominciato a cambiare

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