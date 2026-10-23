Guerra Ucraina Russia, Putin apre per la prima volta a un vertice con Trump-Zelensky. LIVE
'La discussione è in corso', dice il viceministro degli Esteri Ryabkov, confermando che l'argomento è stato sollevato nei colloqui tra il leader russo e Witkoff. Putin mette i paletti sui futuri negoziati. Ribadisce che 'territori dell'Ucraina orientale sono storicamente russi' e sottolinea come il trilaterale deve affrontare 'le garanzie di sicurezza anche per Mosca'. Agli spiragli di dialogo si contrappone però la situazione sul terreno. Zelensky denuncia tre nuove ondate di missili su Kiev
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Mosca per la prima volta non chiude a un vertice trilaterale Putin-Trump-Zelensky sull'Ucraina. 'La discussione è in corso', dice il viceministro degli Esteri Ryabkov, confermando che l'argomento è stato sollevato nei colloqui tra il leader russo e Witkoff. Putin mette i paletti sui futuri negoziati. Ribadisce che 'territori dell'Ucraina orientale sono storicamente russi' e sottolinea come il trilaterale deve affrontare 'le garanzie di sicurezza anche per Mosca'. Agli spiragli di dialogo si contrappone però la situazione sul terreno. Zelensky denuncia tre nuove ondate di missili su Kiev.
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Mosca: "155 droni hanno sorvolato la regione nella notte"
Più di 150 droni hanno sorvolato la regione di Mosca durante la notte, la maggior parte dei quali è stata distrutta ai confini più distanti dalle forze di difesa aerea. Lo ha annunciato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. "Durante la notte, 155 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte di essi è stata distrutta dalle forze di difesa aerea lontano dai confini regionali", ha scritto sul suo canale su Max, aggiungendo che cinque droni sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano a Mosca.
Mosca: "Colpito deposito ferroviario nella regione di Poltava"
Le forze armate russe hanno colpito un deposito ferroviario nella regione di Poltava, il cui territorio è utilizzato dalle forze armate ucraine per lo stoccaggio e la riparazione di equipaggiamento militare. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. "Questa notte, le forze armate russe hanno continuato a condurre attacchi con droni contro infrastrutture ferroviarie, porti ucraini e navi impiegate per conto delle forze armate ucraine. L'attacco ha danneggiato il deposito ferroviario di Poltava, nella regione di Poltava, il cui territorio è utilizzato dalle forze armate ucraine per lo stoccaggio e la riparazione di equipaggiamento militare", si legge nella dichiarazione.
Telegraph: "Anche Meloni tra i potenziali negoziatori con Putin"
I leader europei stanno esaminando potenziali negoziatori per confrontarsi con Vladimir Putin nei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Fonti diplomatiche hanno riferito al Telegraph che sono stati presi contatti con possibili candidati per il ruolo. La premier italiana Giorgia Meloni, il presidente finlandese Alexander Stubb, e il presidente ceco Petr Pavel, sono stati tutti proposti per la posizione, così come Mette Frederiksen, la premier danese, e Jonas Gahr Støre, il premier norvegese. Nelle ultime settimane, in tutta Europa è cresciuto il senso di urgenza nel trovare rappresentanti che si uniscano ai colloqui di pace, a causa dei timori che Donald Trump non rappresenti più i migliori interessi del Continente.
"Ciò che l'Europa ha imparato è che deve esserci innanzitutto un consenso sul fatto che dobbiamo negoziare con i russi", ha detto al Telegraph una fonte a conoscenza delle discussioni. "In secondo luogo, deve esserci un consenso su quale sia tale posizione". La spinta dell'Europa ad assumere un ruolo più importante nei negoziati tra Kiev e Mosca è stata innescata da oltre un anno di mediazione statunitense infruttuosa. I tentativi di Trump di mediare un accordo di pace si sono in gran parte arenati a causa del rifiuto di Putin di abbandonare le sue richieste territoriali massimaliste in Ucraina. Mercoledì, Steve Witkoff, l'inviato del presidente degli Stati Uniti, ha annunciato che i colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia riprenderanno il mese prossimo. Tuttavia, le discussioni si svolgeranno sullo sfondo della decisione della Casa Bianca di revocare le sanzioni a Mosca e di un accordo per l'importazione di diesel dalla Russia.
Russi colpiscono centrale termoelettrica in Ucraina, 'danni ingenti'
I russi hanno bombardato pesantemente una delle centrali termoelettriche della Dtek, in Ucraina, causandone l'interruzione della produzione di energia elettrica. Il gruppo Dtek ha diffuso la notizia su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. La struttura ha subito danni ingenti.
Zelensky: 'meno Patriot avremo, più i russi lanceranno missili'
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che i russi intensificheranno gli attacchi balistici contro l'Ucraina, soprattutto alla luce della diminuzione delle forniture di missili intercettori al Paese. Lo ha dichiarato ai giornalisti prima di un incontro con il primo ministro finlandese Petteri Orpo, secondo quanto riportato da un corrispondente di Ukrinform. "Gli americani hanno ridotto le scorte e loro (i russi, ndr) rafforzeranno la balistica. È molto chiaro quello che stanno facendo", ha detto Zelensky. Ha sottolineato che la fornitura di missili intercettori ai Patriot, anche da parte di partner europei, dipende dagli Stati Uniti. "Gli europei possono fornire i missili solo se la parte americana accetta, tutto qui", ha osservato il presidente, aggiungendo che, a suo dire, gli Stati Uniti hanno ormai inviato la maggior parte dei missili intercettori in Medio Oriente. Allo stesso tempo, Zelensky ha osservato di aspettarsi un dialogo positivo con la parte americana, in particolare con il Segretario di Stato Marco Rubio, su questo tema.
Attacco russo su Sumy, almeno due persone ferite
Nella notte le truppe russe hanno attaccato massicciamente Sumy con droni d'attacco, ferendo almeno due persone e danneggiando infrastrutture civili. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Sumy, Oleg Hrygorov, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Questa notte, il nemico ha condotto un massiccio attacco con droni su Sumy. Purtroppo, alcuni dei droni nemici hanno raggiunto i loro obiettivi. Gli attacchi mirati dei russi hanno colpito infrastrutture civili in tre diverse zone della città. Si registrano danni anche nel settore residenziale del distretto di Kovpakiv", si legge nel rapporto. Secondo Grigorov, almeno due persone sono rimaste ferite. Le loro condizioni sono in fase di accertamento. È in corso l'erogazione dei necessari soccorsi medici.