In un'intervista rilasciata ieri ad Abc News, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la volontà di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra tra il suo paese e la Russia, lamentando al contempo la diminuzione degli aiuti statunitensi nel conflitto. Lo scrive l'emittente Usa sul suo sito. Zelensky ha affermato che, se potesse, raggiungerebbe un accordo di pace oggi stesso e ha ribadito che l'Ucraina è disposta a congelare il conflitto in corso lungo le attuali linee del fronte al fine di porre fine a una guerra che dura da quasi cinque anni. "Siamo pronti a fermare questa guerra il più rapidamente possibile", ha dichiarato. Zelensky ha affermato che la Russia attualmente controlla oltre il 19% del territorio ucraino, ma l'Ucraina non è disposta a cedere ulteriore territorio per porre fine alla guerra. La Russia ha lanciato tre ondate di missili balistici contro Kiev dopo i colloqui di pace, e Zelensky ha affermato di non sentirsi tradito dagli Stati Uniti, ma ha lamentato la mancanza di assistenza da parte americana. "Io la penso così - ha detto - Non è un sentimento di sostegno". Rispetto ai rapporti tra Trump e Putin ha detto: "Non so se sia giusto o sbagliato, perché è una sua decisione personale essere amico di Putin o meno. Penso che abbiano ottimi rapporti, sì". ha detto Zelenskyy a proposito del rapporto tra Trump e Putin. Zelensky ha anche affermato che l'Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti solo 24 missili intercettori Patriot negli ultimi tre mesi, quando ne avrebbe bisogno di molti di più. Ha aggiunto di essere ancora grato agli Stati Uniti per la loro collaborazione nella guerra contro la Russia, ma ha ammesso di non essere sempre "educato" nei suoi modi. "L'Ucraina non può permettersi un presidente debole in questo momento. Certo che sono una persona normale, sono solo un essere umano, forse non un grande umanitario come Putin, ovviamente".