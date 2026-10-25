Guerra Ucraina Russia, attacco Mosca a Kharkiv: un morto. Droni di Kiev su Belgorod. LIVE
Un attacco di droni russi ha causato un morto e quattro feriti a Kharkiv. A Belgorod, nella notte, un morto e dieci feriti per un attacco ucraino. Intanto Elon Musk ha affermato che "l'esercito ucraino ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per attacchi con droni per uccidere persone. Quella lacuna è stata colmata la settimana scorsa". L'Ucraina aveva dichiarato che il sistema satellitare e la sua versione militare Starshield sono pienamente operativi dopo oltre una settimana di restrizioni
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Un attacco di droni russi ha causato un morto e quattro feriti a Kharkiv. A Belgorod, nella notte, un morto e dieci feriti per un attacco ucraino.
Intanto Elon Musk ha affermato che "l'esercito ucraino ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per attacchi con droni per uccidere persone. Quella lacuna è stata colmata la settimana scorsa". L'Ucraina aveva dichiarato che il sistema satellitare e la sua versione militare Starshield sono pienamente operativi dopo oltre una settimana di restrizioni.
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Ucraina, Musk: "Esercito ucraino ha violato termini di servizio di Starlink"
"L'esercito ucraino ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per attacchi con droni per uccidere persone. Quella lacuna è stata colmata la settimana scorsa". Lo ha affermato su X Elon Musk, commentando le restrizioni all'accesso a Starlink. Ieri l'Ucraina ha dichiarato che il sistema satellitare e la sua versione militare Starshield sono pienamente operativi dopo oltre una settimana di restrizioni. Secondo il sindaco Igor Terekhov, un attacco di droni russi ieri sera 'ha causato un morto e quattro feriti' a Kharkiv. A Belgorod, nella notte, un morto e dieci feriti per un attacco ucraino. Allarme dei servizi segreti Usa: l'Iran punterebbe a uccidere diplomatici statunitensi in Medio Oriente e in altri Paesi.
Attacca russo a Vinnytsia, industria sotto attacco e città al buio
Nella notte i russi hanno attaccato con i droni Vinnytsia e la regione circostante. A seguito dell'attacco sono stati registrati danni e un blackout parziale. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando un post su Telegram della capo dell'Amministrazione regionale di Vinnytsia, Natalia Zabolotna. "Al momento, a seguito dell'attacco nemico, sono stati danneggiati un impianto industriale civile e un'abitazione privata. Non sono pervenute informazioni su eventuali feriti", si legge nel messaggio pubblicato nella notte.