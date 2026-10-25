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Guerra Ucraina Russia, attacco Mosca a Kharkiv: un morto. Droni di Kiev su Belgorod. LIVE

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Un attacco di droni russi ha causato un morto e quattro feriti a Kharkiv. A Belgorod, nella notte, un morto e dieci feriti per un attacco ucraino. Intanto Elon Musk ha affermato che "l'esercito ucraino ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per attacchi con droni per uccidere persone. Quella lacuna è stata colmata la settimana scorsa". L'Ucraina aveva dichiarato che il sistema satellitare e la sua versione militare Starshield sono pienamente operativi dopo oltre una settimana di restrizioni

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Un attacco di droni russi ha causato un morto e quattro feriti a Kharkiv. A Belgorod, nella notte, un morto e dieci feriti per un attacco ucraino. 

Intanto Elon Musk ha affermato che "l'esercito ucraino ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per attacchi con droni per uccidere persone. Quella lacuna è stata colmata la settimana scorsa". L'Ucraina aveva dichiarato che il sistema satellitare e la sua versione militare Starshield sono pienamente operativi dopo oltre una settimana di restrizioni.

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Ucraina, Musk: "Esercito ucraino ha violato termini di servizio di Starlink"

"L'esercito ucraino ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per attacchi con droni per uccidere persone. Quella lacuna è stata colmata la settimana scorsa". Lo ha affermato su X Elon Musk, commentando le restrizioni all'accesso a Starlink. Ieri l'Ucraina ha dichiarato che il sistema satellitare e la sua versione militare Starshield sono pienamente operativi dopo oltre una settimana di restrizioni. Secondo il sindaco Igor Terekhov, un attacco di droni russi ieri sera 'ha causato un morto e quattro feriti' a Kharkiv. A Belgorod, nella notte, un morto e dieci feriti per un attacco ucraino. Allarme dei servizi segreti Usa: l'Iran punterebbe a uccidere diplomatici statunitensi in Medio Oriente e in altri Paesi.

Attacca russo a Vinnytsia, industria sotto attacco e città al buio

Nella notte i russi hanno attaccato con i droni Vinnytsia e la regione circostante. A seguito dell'attacco sono stati registrati danni e un blackout parziale. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando un post su Telegram della capo dell'Amministrazione regionale di Vinnytsia, Natalia Zabolotna. "Al momento, a seguito dell'attacco nemico, sono stati danneggiati un impianto industriale civile e un'abitazione privata. Non sono pervenute informazioni su eventuali feriti", si legge nel messaggio pubblicato nella notte.

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epa13328532 Protesters clash with riot police during a demonstration against rising living costs and cuts to public services in Paris, France, 24 October 2026. Around 70,000 police and security personnel are deployed across France following violent nationwide protests on 17 October 2026 involving Yellow Vest (Gilets Jaunes) activists, high school and university students, trade unions and other groups protesting against rising fuel prices and deteriorating public services. EPA/YOAN VALAT

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