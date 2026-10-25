"L'esercito ucraino ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per attacchi con droni per uccidere persone. Quella lacuna è stata colmata la settimana scorsa". Lo ha affermato su X Elon Musk, commentando le restrizioni all'accesso a Starlink. Ieri l'Ucraina ha dichiarato che il sistema satellitare e la sua versione militare Starshield sono pienamente operativi dopo oltre una settimana di restrizioni. Secondo il sindaco Igor Terekhov, un attacco di droni russi ieri sera 'ha causato un morto e quattro feriti' a Kharkiv. A Belgorod, nella notte, un morto e dieci feriti per un attacco ucraino. Allarme dei servizi segreti Usa: l'Iran punterebbe a uccidere diplomatici statunitensi in Medio Oriente e in altri Paesi.