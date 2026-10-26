L'Europa dovrà avere un ruolo nei prossimi negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina, dal momento che finora gli Stati Uniti non sono riusciti a convincere Kiev ad accettare un accordo di pace. Lo ha sottolineato il consigliere per la politica estera del presidente russo Vladimir Putin, Yuri Ushakov, in un'intervista alla televisione russa Vesti. "Dopo Anchorage sembrava che l'amministrazione americana potesse dettare qualcosa e costringere Kiev ad adeguarsi, ma finora questo non ha funzionato", ha dichiarato Ushakov, riferendosi al vertice tra Donald Trump e Putin tenutosi nell'agosto 2025 in Alaska. "Questo perché non basta parlare soltanto con Kiev, bisogna parlare con tutta l'Europa, che sostiene pienamente l'Ucraina", ha aggiunto il consigliere del Cremlino, secondo cui "forse la posizione dell'Europa in questo contesto è di fondamentale importanza". Ushakov ha inoltre ridimensionato le aspettative per i colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina previsti a novembre negli Emirati Arabi Uniti. "Anche durante il primo incontro potrebbe essere deciso ben poco, forse sarà soltanto esplorativo", ha precisato, sottolineando che un eventuale accordo di pace "richiede ancora lavoro".