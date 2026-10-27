È entrata in vigore la tregua umanitaria nella città di Olenshky, nel Kherson. Per la città assediata dai russi e ridotta alla fame si era mosso con un appello anche Papa Leone XIV. "Nell'ambito dei preparativi per un'operazione umanitaria nella zona di Oleshky, nella regione di Kherson, le forze armate della Federazione Russa hanno interrotto il fuoco nel settore di Kherson a partire dalle 4, ora di Mosca" ha reso noto il ministero della Difesa russo su Telegram. Continuano intanto i raid sul resto del Paese. Un attacco russo ha danneggiato un importante ponte sul fiume Dnipro, nella Capitale.

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