Guerra Ucraina, entrata in vigore tregua umanitaria a Oleshky. Colpito ponte a Kiev. LIVE
"Nell'ambito dei preparativi per un'operazione umanitaria nella zona di Oleshky, nella regione di Kherson, le forze armate della Federazione Russa hanno interrotto il fuoco nel settore di Kherson a partire dalle 4, ora di Mosca" ha reso noto il ministero della Difesa russo su Telegram. Continuano i raid sul resto del Paese. Un attacco russo ha danneggiato un importante ponte sul fiume Dnipro, nella Capitale
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È entrata in vigore la tregua umanitaria nella città di Olenshky, nel Kherson. Per la città assediata dai russi e ridotta alla fame si era mosso con un appello anche Papa Leone XIV. "Nell'ambito dei preparativi per un'operazione umanitaria nella zona di Oleshky, nella regione di Kherson, le forze armate della Federazione Russa hanno interrotto il fuoco nel settore di Kherson a partire dalle 4, ora di Mosca" ha reso noto il ministero della Difesa russo su Telegram. Continuano intanto i raid sul resto del Paese. Un attacco russo ha danneggiato un importante ponte sul fiume Dnipro, nella Capitale.
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Attacchi a Kharkiv nella notte: due morti e quattro feriti
"A seguito di attacchi nel distretto di Novobavarskyi, si registrano già due morti e quattro feriti. Sono stati danneggiati condomini, abitazioni private e veicoli". Lo scrive sul suo canale Telegram il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, come riporta l'agenzia Ukrinform.
Ucraina: importante ponte Kiev danneggiato da attacco russo
Un attacco russo ha danneggiato un importante ponte sul fiume Dnipro a Kiev. A renderlo noto il sindaco della città, Vitaly Klitschko, su Telegram. I danni sono legati al lancio di numerosi missili balistici verso la capitale ucraina. "Un attacco ha colpito il Ponte Meridionale. Anche le infrastrutture della metropolitana presenti sul ponte sono state danneggiate", spiega Klitschko. Funzionari comunali hanno aggiunto che il servizio ferroviario sul ponte è stato sospeso.
Russia annuncia: "Al via la tregua umanitaria a Oleshky"
Ha preso ufficialmente il via la tregua umanitaria a Oleshky, la cittadina sulla riva meridionale del fiume Dnipro nella regione di Kherson. "Nell'ambito dei preparativi per un'operazione umanitaria a Oleshky, le forze armate della Federazione russa hanno cessato il fuoco nel settore di Kherson a partire dalle 4 orario di Mosca (le 2 in Italia, ndr)", ha annunciato il ministero della Difesa russo su Telegram.