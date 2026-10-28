Kirill Dmitriev, inviato presidenziale russo per la cooperazione economica, ha commentato le critiche della premier danese Mette Frederiksen, la quale aveva affermato che la telefonata di ieri tra il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e il presidente finlandese Alexander Stubb con il presidente russo Vladimir Putin non era stata coordinata con i loro alleati europei. "Merita di perdere la Groenlandia. Gli avventurieri militari saranno sconfitti. Prevarrà il dialogo", ha scritto Dmitriev su X. Ieri la prima ministra danese ha criticato la scelta dei leader di Finlandia e Norvegia di agire "per conto proprio" telefonando a Vladimir Putin. "Sono molto scettica riguardo a questa iniziativa norvegese e finlandese. Non è stata concordata con nessuno di noi", ha dichiarato ai giornalisti a margine di un incontro tra i leader dei paesi nordici - tra cui Store e Stubb - in Finlandia.