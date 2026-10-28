"Verrà organizzato un incontro molto presto e credo che si possano fare notevoli progressi", ha affermato Trump ai giornalisti, riferendosi agli sforzi diplomatici volti a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina
in evidenza
Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky verrà organizzato "molto presto". "Verrà organizzato un incontro molto presto e credo che si possano fare notevoli progressi", ha affermato Trump ai giornalisti, riferendosi agli sforzi diplomatici volti a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
Intanto è entrata in vigore la tregua umanitaria nella città di Olenshky, nel Kherson. Per la città assediata dai russi e ridotta alla fame si erano mossi anche Papa Leone XIV e Melania Trump.
Per approfondire:
- Cos'è e come funzionail drone Gerbera con cui la Russia potrebbe colpire l'Italia
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Guerra Ucraina, Zelensky all’Onu: “Putin deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano”
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Negoziatore russo su critiche Danimarca: "Merita di perdere la Groenlandia"
Kirill Dmitriev, inviato presidenziale russo per la cooperazione economica, ha commentato le critiche della premier danese Mette Frederiksen, la quale aveva affermato che la telefonata di ieri tra il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e il presidente finlandese Alexander Stubb con il presidente russo Vladimir Putin non era stata coordinata con i loro alleati europei. "Merita di perdere la Groenlandia. Gli avventurieri militari saranno sconfitti. Prevarrà il dialogo", ha scritto Dmitriev su X. Ieri la prima ministra danese ha criticato la scelta dei leader di Finlandia e Norvegia di agire "per conto proprio" telefonando a Vladimir Putin. "Sono molto scettica riguardo a questa iniziativa norvegese e finlandese. Non è stata concordata con nessuno di noi", ha dichiarato ai giornalisti a margine di un incontro tra i leader dei paesi nordici - tra cui Store e Stubb - in Finlandia.
Lavrov rilancia l'offerta di colloqui fra Etiopia ed Eritrea
La Russia è pronta a facilitare contatti fra i leader di Etiopia ed Eritrea, se entrambe le parti lo desiderano. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, intervenendo ieri a Mosca a un incontro con i direttori di testate africane, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca Anadolu. L'offerta arriva in occasione del terzo vertice Russia-Africa, che si tiene nella capitale russa oggi e domani. Al summit partecipa il presidente eritreo Isaias Afwerki, arrivato ieri a Mosca insieme al ministro degli Esteri Osman Saleh. Secondo il ministero dell'Informazione eritreo, Afwerki ha in programma anche colloqui con il presidente russo Vladimir Putin sulle relazioni bilaterali e su questioni di interesse comune. Una prima disponibilità a ospitare incontri era stata espressa il 16 ottobre dal viceministro degli Esteri russo Aleksandr Alimov, in un'intervista al quotidiano Izvestia. Il diplomatico aveva offerto una piattaforma per contatti fra rappresentanti dei due Paesi, anche a margine del vertice, per individuare soluzioni di compromesso. Anche allora Mosca aveva subordinato l'iniziativa all'interesse di entrambe le parti. Il rilancio avviene dopo la rottura delle relazioni diplomatiche fra Addis Abeba e Asmara all'inizio di ottobre, in un clima di accuse reciproche di destabilizzazione. L'Etiopia denuncia il sostegno eritreo ai ribelli tigrini, mentre l'Eritrea accusa il vicino di voler ottenere con la forza un accesso al Mar Rosso.
Mosca: "La scorsa notte abbattuti 531 droni ucraini sulle regioni russe"
La scorsa notte, le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 531 droni ucraini ad ala fissa nei territori delle regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tambov, Tula e nella regione di Mosca, ha riferito su Telegram il ministero della Difesa russo.
Kiev: attacco russo su Kharkiv, almeno due feriti
Le forze russe hanno colpito un edificio residenziale nel distretto Osnovianskyi di Kharkiv. Secondo le prime informazioni, vi sarebbero dei feriti. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, come riporta l'agenzia Ukrinform. "È stato registrato un attacco nemico nel distretto Osnovianskyi di Kharkiv. Si sta valutando l'entità dei danni", ha scritto. Terekhov ha riferito che a essere colpito è stato un edificio residenziale. Secondo le prime informazioni, vi sarebbero persone intrappolate all'interno. "Ci sono notizie preliminari riguardo a delle vittime; il loro numero e le loro condizioni sono in fase di accertamento", ha aggiunto il sindaco. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, alle 23:10 risultavano due persone ferite, tra cui un bambino di quattro anni.