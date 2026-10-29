Entra nel vivo l'operazione umanitaria per portare aiuto alla popolazione civile di Oleshky, occupata dalle truppe russe, dove 2.000 civili sono allo stremo a causa della mancanza di viveri e acqua. La commissaria russa per i diritti umani, Yania Lantratova, ha detto che sta tenendo la tregua umanitaria che secondo la Casa Bianca è stata favorita dall'opera di mediazione della First Lady Melania Trump, e quindi a breve potranno cominciare le partenze dalla città di coloro che se ne vogliono andare
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Entra nel vivo l'operazione umanitaria per portare aiuto alla popolazione civile della cittadina di Oleshky, nella regione ucraina di Kherson, occupata dalle truppe russe, dove secondo le ultime notizie 2.000 civili, tra cui bambini e anziani, sono allo stremo a causa della mancanza di viveri e medicinali e persino acqua potabile. La commissaria russa per i diritti umani, Yania Lantratova, ha detto che sta tenendo la tregua umanitaria che secondo la Casa Bianca è stata favorita dall'opera di mediazione della First Lady Melania Trump, e quindi a breve potranno cominciare le partenze dalla città di coloro che se ne vogliono andare. Martedì il governatore filorusso della regione di Kherson sotto controllo delle forze di Mosca, Vladimir Saldo, aveva detto che le strade di accesso al centro abitato erano in fase di sminamento per consentire le evacuazioni.
Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky verrà organizzato "molto presto". "Verrà organizzato un incontro molto presto e credo che si possano fare notevoli progressi", ha affermato Trump ai giornalisti, riferendosi agli sforzi diplomatici volti a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
Quattro civili sono rimasti feriti in seguito ad attacchi ucraini nella regione di Belgorod. Lo ha reso noto il quartier generale operativo regionale. "Un drone Fpv ha colpito un'auto nel villaggio di Voznesenovka, nel distretto di Shebekino. Un uomo ha riportato ferite da schegge ai tessuti molli del collo, di un braccio e delle gambe. Altre due persone, un uomo e una donna, hanno subito ferite da schegge alla testa", ha riferito il quartier generale.
Per approfondire:
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Attacco russo su Kharkiv, colpita una scuola
Le forze russe hanno bombardato nella notte Kharkiv con razzi e droni che hanno colpito anche un edificio scolastico. Lo ha riferito RBC-Ucraina citando un post su Telegram del sindaco della citta', Igor Terekhov.
Obama: via reality da Casa Bianca, piegati a volere Putin
Barack Obama scende in campo alla vigilia delle elezioni di midterm. L'ex presidente democratico degli Stati Uniti interviene durante un comizio ad Atlanta, in Georgia, a favore della candidata governatrice, Keisha Lance Bottoms, e del senatore Jon Ossoff, e lancia un affondo a Donald Trump. "Dobbiamo tenere i reality show su Bravo, non ne abbiamo bisogno alla Casa Bianca", afferma "Abbiamo bisogno di persone serie a Washington e nelle capitali degli Stati, questi sono tempi seri". "La Casa Bianca si sta piegando al volere di Vladimir Putin e sta tradendo gli ucraini che combattono per la propria liberta' e democrazia, abbandonandoli al loro destino", attacca poi Obama. "Hanno scelto di intraprendere una guerra che non era affatto necessaria", continua, parlando del conflitto con l'Iran, e "hanno deciso di imporre i dazi. E' per questo che i prezzi stanno salendo ed e' per questo che il costo della benzina e' cosi' elevato. Si potrebbe pensare che, quantomeno, di fronte a tutto cio', l'attuale presidente avrebbe fatto approvare qualche provvedimento per ridurre i prezzi".
Russia: 'Kiev arruola studentesse su Telegram per terrorismo'
"La sezione di San Pietroburgo del Comitato investigativo russo sta indagando su due casi che coinvolgono due ragazze minorenni che, dopo aver utilizzato un bot di incontri, sono state indotte con l'inganno a compiere attività illecite". A riferirlo, citata dalla Tass, la portavoce Svetlana Petrenko facendo riferimento ad un bot presente su Telegram. Lo scorso settembre, sempre secondo Mosca, una delle ragazze ha appiccato un incendio in una pompa di benzina mentre l'altra ha cosparso di liquido infiammabile alcuni veicoli della polizia appiccando un rogo a sua volta. Entrambe le giovani sarebbero ora ai domiciliari.
A breve potranno cominciare le partenze da Oleshky
Entra nel vivo l'operazione umanitaria per portare aiuto alla popolazione civile della cittadina di Oleshky, nella regione ucraina di Kherson, occupata dalle truppe russe, dove secondo le ultime notizie 2.000 civili, tra cui bambini e anziani, sono allo stremo a causa della mancanza di viveri e medicinali e persino acqua potabile. La commissaria russa per i diritti umani, Yania Lantratova, ha detto che sta tenendo la tregua umanitaria che secondo la Casa Bianca è stata favorita dall'opera di mediazione della First Lady Melania Trump, e quindi a breve potranno cominciare le partenze dalla città di coloro che se ne vogliono andare. Martedì il governatore filorusso della regione di Kherson sotto controllo delle forze di Mosca, Vladimir Saldo, aveva detto che le strade di accesso al centro abitato erano in fase di sminamento per consentire le evacuazioni.
Zelensky: Russia vuol negoziare nuova sicurezza Europa
"La Russia vuole negoziare qualcosa di nuovo. Non so bene a cosa si riferiscano; si parla di una sorta di architettura di sicurezza in Europa", scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. "Come si puo' negoziare un'architettura di sicurezza in Europa senza l'Europa? Cosa intendono negoziare? E con chi? Con la Cina? Interessante".
Ucraina, il Cdm proroga per 12 mesi lo stato di emergenza
Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, "ha deliberato la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già dichiarato per intervento all’estero in conseguenza del perdurare degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina". Lo si legge nella nota di palazzo Chigi post Cdm.