Entra nel vivo l'operazione umanitaria per portare aiuto alla popolazione civile della cittadina di Oleshky, nella regione ucraina di Kherson, occupata dalle truppe russe, dove secondo le ultime notizie 2.000 civili, tra cui bambini e anziani, sono allo stremo a causa della mancanza di viveri e medicinali e persino acqua potabile. La commissaria russa per i diritti umani, Yania Lantratova, ha detto che sta tenendo la tregua umanitaria che secondo la Casa Bianca è stata favorita dall'opera di mediazione della First Lady Melania Trump, e quindi a breve potranno cominciare le partenze dalla città di coloro che se ne vogliono andare. Martedì il governatore filorusso della regione di Kherson sotto controllo delle forze di Mosca, Vladimir Saldo, aveva detto che le strade di accesso al centro abitato erano in fase di sminamento per consentire le evacuazioni.

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky verrà organizzato "molto presto". "Verrà organizzato un incontro molto presto e credo che si possano fare notevoli progressi", ha affermato Trump ai giornalisti, riferendosi agli sforzi diplomatici volti a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

Quattro civili sono rimasti feriti in seguito ad attacchi ucraini nella regione di Belgorod. Lo ha reso noto il quartier generale operativo regionale. "Un drone Fpv ha colpito un'auto nel villaggio di Voznesenovka, nel distretto di Shebekino. Un uomo ha riportato ferite da schegge ai tessuti molli del collo, di un braccio e delle gambe. Altre due persone, un uomo e una donna, hanno subito ferite da schegge alla testa", ha riferito il quartier generale.

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