Ucraina, Kiev sospende raid su raffinerie. Al via missione umanitaria a Oleshky. LIVE
L'Ucraina ha sospeso gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in seguito a settimane di pressioni da parte di Trump, rivela il Wall Street Journal. Al via, intanto, la missione umanitaria a Oleshky per portare aiuto alla popolazione: secondo le ultime notizie 2.000 civili, tra cui bambini e anziani, sono allo stremo a causa della mancanza di viveri e medicinali e persino acqua potabile. Un drone ha colpito la stazione di Dnipro, facendo almeno 14 morti e 10 feriti
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L'Ucraina ha sospeso gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in seguito a settimane di pressioni da parte di Trump, rivela il Wall Street Journal. Al via, intanto, la missione umanitaria a Oleshky per portare aiuto alla popolazione: secondo le ultime notizie 2.000 civili, tra cui bambini e anziani, sono allo stremo a causa della mancanza di viveri e medicinali e persino acqua potabile. Un drone ha colpito la stazione di Dnipro, facendo almeno 14 morti e 10 feriti. Oggi e domani ad Atlanta il G20 dei ministri degli Esteri. Il presidente Trump ha dichiarato che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky verrà organizzato "molto presto": “Credo che si possano fare notevoli progressi".
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Mosca: missione a Oleshky si svolge alla luce del sole
La missione umanitaria Oleshky, nella regione di Kherson, "si svolge alla luce del sole", ha affermato la Commissaria russa per i diritti umani Yana Lantratova. "Un gruppo di ucraini, giornalisti americani, giornalisti di vari Paesi: un gruppo numeroso, più di 50 giornalisti, quindi tutto si svolge alla luce del sole. Questo è molto importante", ha dichiarato Lantratova all'emittente Vesti. La giornata principale della missione umanitaria è iniziata oggi alle 3:30 del mattino (01:30 locali). E' stato formato un convoglio di autobus e camion con di beni di prima necessità.
Von der Leyen: "Affranta per attacco Dnipro, più pressione su Russia"
"Caro Volodymyr Zelensky, sono affranta alla notizia dell'attacco insensato e indiscriminato che la Russia ha compiuto a Dnipro". Lo scrive in un post sui social la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime, e al popolo ucraino. "Insieme ai nostri alleati, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per fare pressione sull'aggressore. Ecco perché rafforzare il nostro sostegno all'Ucraina sarà in cima alla mia agenda a Montreal. E domani, la Commissione europea presenterà una proposta per stanziare i restanti 45 miliardi di euro del prestito di sostegno all'Ucraina per le esigenze di difesa e il sostegno al bilancio del 2027", aggiunge von der Leyen.
Missili russi su Kiev, un morto
Una persona è morta in seguito a un attacco missilistico su Kiev. A riferire la notizia è Rbc-Ukraine, citando l’amministrazione militare della città e il sindaco Vitaliy Klitschko. Il luogo esatto non è stato ancora specificato. "Esplosioni nella capitale. La città è sotto attacco missilistico. Rimanete nei rifugi" aveva scritto Klitschko su Telegram. L'aeronautica militare ucraina ha segnalato la presenza di missili balistici russi diretti verso Kiev. Nel distretto di Dnipro, frammenti di un missile sono caduti nel cortile di un complesso residenziale e hanno preso fuoco. In un'altra zona, l'onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre di un edificio residenziale. Nel distretto di Darnycja, un magazzino è stato colpito e si è sviluppato un incendio.
Lavrov arrivato negli Usa per partecipare al G20
Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è arrivato negli Stati Uniti per partecipare a una riunione del G20, come riferito dall'agenzia di stampa Tass. La presenza di Lavrov susciterà inevitabilmente malumori tra gli europei. Ciò "non normalizza in alcun modo le sue azioni o le sue posizioni", ha precisato una fonte diplomatica aggiungendo che "gli europei continueranno a difendere fermamente la propria linea sull'Ucraina". La Francia, che quest'anno detiene la presidenza del G7, sarà rappresentata dal ministro degli Affari esteri Jean-Noël Barrot, mentre per la Cina sarà presente il viceministro Ma Zhaoxu. Grande assente è il Sudafrica, finito nel mirino di Washington, che gli contesta una presunta persecuzione ai danni dei discendenti dei coloni bianchi europei, gli afrikaner. Al contrario, Washington ha invitato la Polonia, auspicandone l'ingresso come membro a pieno titolo. Gli osservatori terranno d'occhio eventuali contatti tra Rubio e il suo omologo brasiliano Mauro Vieira, la cui presenza è stata confermata dal Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti hanno accolto sul proprio territorio Flavio Bolsonaro, che ha lasciato il Brasile dopo aver perso le elezioni presidenziali di domenica contro il presidente Lula.