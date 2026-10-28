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Cosa c'è dietro la telefonata di Putin a Finlandia e Norvegia?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il presidente della Finlandia Alexander Stubb e il premier norvegese Jonas Gahr Store hanno avuto una conversazione di 90 minuti con il leader russo. Una telefonata che ha creato non poco scompiglio nell’Ue. Il motivo principale è che, dal 2022 e con rare eccezioni, i canali di comunicazione tra i leader europei e Mosca sono di fatto interrotti

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