Web Summit di Lisbona, la tempesta non ferma la corsa degli agenti AI
Abbiamo visitato il Web Summit di Lisbona per capire dove sta andando l'intelligenza artificiale e come sta cambiando il modo di lavorare. Torniamo con tre immagini. I robot umanoidi cinesi che aprono la serata inaugurale ballando. Un agente software che ha un suo numero di telefono, una sua email e un suo portafoglio digitale. E i padiglioni chiusi per un giorno intero, il secondo, per il passaggio di una tempesta su Lisbona. In tanti anni di eventi tecnologici non ci era mai capitato
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