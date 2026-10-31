Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "500 Patriot Usa fra anni, dobbiamo difenderci ora". LIVE
Il leader di Kiev ha definito "importante" la decisione del Dipartimento di Stato americano di autorizzare l'Ucraina all'acquisto di 500 sistemi missilistici anti-missile Patriot, destinati a contrastare i missili balistici russi. ma è stato stabilito che le consegne potrebbero iniziare solo tra qualche anno. "Chiediamo quindi ai nostri partner di trovare una soluzione per il periodo attuale", ha detto. Un raid ha colpito un impianto energetico nella capitale ucraina: almeno un morto
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Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito "importante" la decisione del Dipartimento di Stato americano di autorizzare l'Ucraina all'acquisto di 500 sistemi missilistici anti-missile Patriot, destinati a contrastare i missili balistici russi. Tuttavia "è stato stabilito che le consegne potrebbero iniziare solo tra qualche anno. Chiediamo quindi ai nostri partner di trovare una soluzione per il periodo attuale", ha detto ancora.
Un attacco russo ha colpito un impianto energetico a Kiev nella serata di venerdì, lasciando senza elettricità alcune zone di quattro distretti della città: almeno un morto. Evacuati i civili a Oleshky, la città assediata dai russi nel sud dell'Ucraina. Le operazioni si sono svolte ieri senza incidenti dopo la tregua umanitaria tra Russia e Ucraina promossa dal Papa e mediata dagli Usa. 'Iniziative simili vanno estese lungo tutto il fronte per arrivare a fermare la guerra', dice Kiev.
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Zelensky: "I 500 Patriot Usa fra anni, ma dobbiamo difenderci questo inverno"
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito "importante" la decisione del Dipartimento di Stato americano di autorizzare l'Ucraina all'acquisto di 500 sistemi missilistici anti-missile Patriot, destinati a contrastare i missili balistici russi, e potrebbero rappresentare costituire un sistema difensivo estremamente efficace in vista dell'arrivo dell'inverno, quando gli impianti energetici vengono bombardati dai russi. Tuttavia è stato stabilito che le cosegne potrebbero iniziare solo tra qualche anno. Chiediamo quindi ai nostri partner di trovare una soluzione per il periodo attuale", ha detto, citato da Ukrinform.
Oleshky, completata ieri l'evacuazione dei civili
Evacuati i civili a Oleshky, la città assediata dai russi nel sud dell'Ucraina. Le operazioni si sono svolte ieri senza incidenti dopo la tregua umanitaria tra Russia e Ucraina promossa dal Papa e mediata dagli Usa. "Iniziative simili vanno estese lungo tutto il fronte per arrivare a fermare la guerra", dice Kiev.
G20, Europei contro il russo Lavrov: niente foto di gruppo
Usa, Lavrov ad Atlanta per partecipare a G20
Il ministro russo degli Affari stranieri Sergueï Lavrov è arrivato negli Stati Uniti per partecipare a una riunione del G20 ad Atlanta. Lo ha annunciato l'agenzia russa Tass. La riunione, ospitata dal segretario di Stato americano Marco Rubio, è uno dei principali appuntamenti in vista del vertice del G20 previsto il 14 e 15 dicembre a Miami.
Ucraina, missili russi su Kiev: un morto
Una persona è morta in seguito a un attacco missilistico su Kiev. A riferire la notizia è Rbc-Ukraine, citando l’amministrazione militare della città e il sindaco Vitaliy Klitschko. Il luogo esatto non è stato ancora specificato. "Esplosioni nella capitale. La città è sotto attacco missilistico. Rimanete nei rifugi" aveva scritto Klitschko su Telegram. L'aeronautica militare ucraina ha segnalato la presenza di missili balistici russi diretti verso Kiev. Nel distretto di Dnipro, frammenti di un missile sono caduti nel cortile di un complesso residenziale e hanno preso fuoco. In un'altra zona, l'onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre di un edificio residenziale. Nel distretto di Darnycja, un magazzino è stato colpito e si è sviluppato un incendio.
Ucraina, attacco russo su Kiev, colpito impianto energetico
Un attacco russo ha colpito un impianto energetico a Kiev nella serata di venerdì, lasciando senza elettricità alcune zone di quattro distretti della città. Lo ha riferito la società energetica ucraina Dtek, la notizia è riportata dal Kiev Independent. Secondo una nota diffusa da Dtek, le interruzioni di corrente hanno interessato i distretti di Obolonskyi, Darnytskyi, Desnianskyi e Podilskyi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato su Telegram che, dopo tre attacchi con droni contro infrastrutture critiche, si sono verificati problemi anche nell'approvvigionamento idrico. In particolare, la zona della città sulla riva sinistra del fiume Dnepr è rimasta senz'acqua. L'entità complessiva dei danni non è ancora chiara. Al momento non sono state confermate vittime nell'ultimo attacco. L'episodio segue gli attacchi russi con missili e droni che nella notte tra il 29 e il 30 ottobre hanno colpito Kiev, causando almeno un morto e danneggiando edifici residenziali e commerciali.
Tredici honduregni scomparsi in Russia, attirati da finte offerte di lavoro
Il ministero degli Esteri dell'Honduras ha attivato le ricerche per 13 cittadini scomparsi dopo un viaggio in Russia. I connazionali sarebbero stati attirati da false offerte di impiego diffuse sui social network e si teme che cinque di loro siano deceduti. Sono attualmente in corso i prelievi del Dna sui familiari in patria per consentire un'eventuale identificazione ufficiale. Finora le istituzioni hanno registrato 33 persone cadute nel raggiro, attratte da promesse irreali e bonus fino a 30.000 dollari. Di queste, 12 sono riuscite a rientrare a casa. La direttrice per la protezione dei migranti Nancy Lopez ha invitato la popolazione alla massima prudenza, chiedendo di "verificare la legittimità di qualsiasi opportunità prima di consegnare informazioni personali". Le autorità raccomandano inoltre a chi si trova all'estero di non affidare mai i propri documenti a terzi.