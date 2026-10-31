Un attacco russo ha colpito un impianto energetico a Kiev nella serata di venerdì, lasciando senza elettricità alcune zone di quattro distretti della città. Lo ha riferito la società energetica ucraina Dtek, la notizia è riportata dal Kiev Independent. Secondo una nota diffusa da Dtek, le interruzioni di corrente hanno interessato i distretti di Obolonskyi, Darnytskyi, Desnianskyi e Podilskyi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato su Telegram che, dopo tre attacchi con droni contro infrastrutture critiche, si sono verificati problemi anche nell'approvvigionamento idrico. In particolare, la zona della città sulla riva sinistra del fiume Dnepr è rimasta senz'acqua. L'entità complessiva dei danni non è ancora chiara. Al momento non sono state confermate vittime nell'ultimo attacco. L'episodio segue gli attacchi russi con missili e droni che nella notte tra il 29 e il 30 ottobre hanno colpito Kiev, causando almeno un morto e danneggiando edifici residenziali e commerciali.