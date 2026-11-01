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Guerra Ucraina, Russia: "Attacco droni, colpito impianto industriale vicino Mosca". LIVE

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La Russia accusa l'Ucraina di un massiccio raid nella notte e di aver aver colpito un "impianto industriale" a est di Mosca con un drone, mentre l'Ucraina ha sostiene di aver colpito un'importante raffineria di petrolio. "I cittadini ucraini provenienti da Oleshky hanno attraversato il confine ucraino nella regione di Chernihiv. Riceveranno tutta l'assistenza di cui hanno bisogno". Lo ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

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La Russia accusa l'Ucraina di un massiccio raid nella notte e di aver aver colpito un "impianto industriale" a est di Mosca con un drone, mentre l'Ucraina ha sostiene di aver colpito un'importante raffineria di petrolio. "I cittadini ucraini provenienti da Oleshky hanno attraversato il  confine ucraino nella regione di Chernihiv. Riceveranno tutta  l'assistenza di cui hanno bisogno". Lo ha annunciato su X il presidente  ucraino Volodymyr Zelensky, ricordando le fasi dell'operazione umanitaria e augurandosi che  "l'accesso umanitario a Oleshky rimanga aperto". La notizia è stata  confermata anche dalle autorità di Mosca.

Si lavora nel frattempo a un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin al vertice Apec in Cina.

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Kiev: "Nella notte neutralizzati 371 dei 433 droni lanciati dalla Russia"

Le forze di difesa aerea di Kiev annunciano di aver neutralizzato 371 dei 433 droni  (64 dei quali di tipo Shahed con motore a reazione) lanciati dai russi sul territorio ucraino durante la notte impiegati dalle truppe russe per attaccare l'Ucraina dalla sera del 31 ottobre. Lo scrive Ukrinform, citando l'aeronautica militare su Telegram. Sono stati registrati impatti in 16 località, mentre i detriti dei bersagli abbattuti sono caduti in 14 punti, si legge nel bollettino.

Witkoff a Putin dopo il rilascio di un ostaggio: “È compassionevole”. Bufera negli Usa

L’inviato speciale di Trump, a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo, ha detto - in riferimento al rilascio di Stephen Hubbard, l'americano in carcere in Russia da quattro anni - che “anche lei è compassionevole, glielo riconosco, la lodo per questo e la ringrazio ancora”. Il senatore repubblicano John Cornyn: “Putin è un assassino spietato”. Critiche anche da altri conservatori

Witkoff a Putin dopo rilascio ostaggio: “Compassionevole”. È bufera

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Zelensky, chiederò ai partner difese aeree, le 'rimborserò' con i futuri Pac-3 Usa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende discutere con i singoli partner la possibilità di fornire temporaneamente all'Ucraina da 10 a 30 missili di difesa aerea, con la successiva restituzione all'arrivo di un pacchetto americano di 500 missili PAC-3. Lo ha detto durante una conversazione con i media ucraini a Istanbul. Secondo lui, un simile piano permetterebbe all'Ucraina di ricevere alcuni missili dalle scorte dei partner prima dell'arrivo delle consegne americane. Zelensky ha osservato che la fornitura di missili nell'ambito dell'offerta americana è stata posticipata di diversi anni a causa delle peculiarità della produzione e della piuttosto lenta disponibilità degli Stati Uniti a condividere i missili dalle proprie scorte. Il Presidente ha sottolineato che questa velocità non garantirà un livello di protezione sufficiente per gli ucraini. Ha inoltre osservato che una parte significativa dei pacchetti di difesa aerea è attualmente destinata al Medio Oriente.

Russia: 'Attacco di droni ucraini, colpito un impianto industriale vicino Mosca'

La Russia accusa l'Ucraina di un massiccio raid nella notte e di aver aver colpito un "impianto industriale" a est di Mosca con un drone, mentre l'Ucraina ha sostiene di aver colpito un'importante raffineria di petrolio. "È in corso un massiccio attacco di droni nella regione di Nižnij Novgorod, iniziato durante la notte e proseguito questa mattina; oltre cento droni sono stati distrutti", ha affermato in una nota il governatore regionale Gleb Nikitin. "Secondo le prime informazioni, non si registrano vittime. Un impianto industriale nel distretto di Kstovo ha subito danni significativi", ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli sulle attività dello stabilimento.

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