Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Allarme attentato a Mosca, indagini di 007 Usa e Fsb: arrestato adolescente

Mondo
©Getty

L’allarme è scattato sabato 31 ottobre dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata statunitense a Mosca. Il giovane fermato aveva pubblicato un video su TikTok in cui minacciava di commettere un crimine nel parco del museo: "Le comunicazioni hanno rivelato un account TikTok utilizzato per pubblicare minacce, un abbonamento a un canale neonazista su Telegram e un numero significativo di ricerche relative ad attacchi terroristici, stragi e altri eventi violenti", ha aggiunto l'Fsb

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un adolescente è stato arrestato dopo l’allarme attentato emerso ieri, 31 ottobre, al museo Tsaritsyno di Mosca. Le indagini sono state condotte dagli Stati Uniti dopo la segnalazione giunta all’ambasciata statunitense che ha coinvolto anche l’Fsb, il Servizio di sicurezza federale russo. Il giovane fermato aveva pubblicato un video su TikTok in cui minacciava di commettere un crimine nel parco del museo: i materiali trovati sui social hanno portato a una perquisizione nell'abitazione dell'adolescente dove sono stati rinvenuti indumenti e accessori riconducibili a possibili attentati.

La nota dei servizi federali

La notizia dell’arresto dell’adolescente è stata resa nota dal Centro relazioni pubbliche (Prc) dell'Fsb, citato dall'agenzia Tass. "Il Servizio di sicurezza federale, insieme alla Guardia nazionale russa, al Ministero degli Interni e al Comitato investigativo russo ha condotto un'indagine su informazioni ricevute dalle forze dell'ordine statunitensi in merito alla preparazione di un attentato terroristico a Mosca, nei pressi del Museo-Riserva di Tsaritsyno. A seguito di queste indagini - si legge nella nota del Servizio di sicurezza - è stato arrestato un minorenne di nazionalità russa. Questi aveva pubblicato su TikTok foto che lo ritraevano con indosso equipaggiamento tattico, passamontagna, berretto, occhiali e cuffie, mentre impugnava un oggetto simile a un'arma automatica, oltre a foto scattate all'interno del Museo-Riserva di Tsaritsyno, con la didascalia: 'Ho trovato un posto'". 

Vedi anche

Ucraina, Papa Leone: "Dopo Oleshky auspico nuove iniziative pace"

Rafforzate misure di sicurezza

"Le comunicazioni hanno rivelato un account TikTok utilizzato per pubblicare minacce, un abbonamento a un canale neonazista su Telegram e un numero significativo di ricerche relative ad attacchi terroristici, stragi e altri eventi violenti", ha aggiunto l'Fsb. Durante le indagini, per ragioni di sicurezza pubblica, tutti gli eventi culturali programmati presso il museo-riserva sono stati annullati e le misure di sicurezza nell'area circostante sono state rafforzate. "Siamo grati alla parte americana per le informazioni fornite", ha concluso l'Fsb.

Potrebbe interessarti

Rincari grano, la rotta artica russa fa volare prezzi. Cosa rischiamo

Mondo: Ultime notizie

Russia: "Attacco droni ucraini, colpito impianto vicino Mosca". LIVE

live Mondo

La Russia accusa l'Ucraina di un massiccio raid nella notte e di aver colpito un "impianto...

Trump sente Netanyahu: “Nessuna fretta per l’Iran”. LIVE

live Mondo

Dopo un colloquio telefonico con Netanyahu, Trump prende tempo sull'Iran: "Teheran vuole arrivare...

Incidente ferroviario Spagna, identificate 56 delle 69 vittime

Mondo

Delle persone decedute dopo lo scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia...

Rincari grano, la rotta artica russa fa volare prezzi. Cosa rischiamo

Mondo

La guerra in Ucraina e le tensioni nel Mar Nero stanno costringendo la Russia a sperimentare...

Usa, spari dopo partita di football in Alabama: un morto e 8 feriti

Mondo

La sparatoria è avvenuta a Birmingham nei pressi del Legion Field al termine del Magic City...

Mondo: I più letti