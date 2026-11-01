L’allarme è scattato sabato 31 ottobre dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata statunitense a Mosca. Il giovane fermato aveva pubblicato un video su TikTok in cui minacciava di commettere un crimine nel parco del museo: "Le comunicazioni hanno rivelato un account TikTok utilizzato per pubblicare minacce, un abbonamento a un canale neonazista su Telegram e un numero significativo di ricerche relative ad attacchi terroristici, stragi e altri eventi violenti", ha aggiunto l'Fsb ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un adolescente è stato arrestato dopo l’allarme attentato emerso ieri, 31 ottobre, al museo Tsaritsyno di Mosca. Le indagini sono state condotte dagli Stati Uniti dopo la segnalazione giunta all’ambasciata statunitense che ha coinvolto anche l’Fsb, il Servizio di sicurezza federale russo. Il giovane fermato aveva pubblicato un video su TikTok in cui minacciava di commettere un crimine nel parco del museo: i materiali trovati sui social hanno portato a una perquisizione nell'abitazione dell'adolescente dove sono stati rinvenuti indumenti e accessori riconducibili a possibili attentati.

La nota dei servizi federali La notizia dell’arresto dell’adolescente è stata resa nota dal Centro relazioni pubbliche (Prc) dell'Fsb, citato dall'agenzia Tass. "Il Servizio di sicurezza federale, insieme alla Guardia nazionale russa, al Ministero degli Interni e al Comitato investigativo russo ha condotto un'indagine su informazioni ricevute dalle forze dell'ordine statunitensi in merito alla preparazione di un attentato terroristico a Mosca, nei pressi del Museo-Riserva di Tsaritsyno. A seguito di queste indagini - si legge nella nota del Servizio di sicurezza - è stato arrestato un minorenne di nazionalità russa. Questi aveva pubblicato su TikTok foto che lo ritraevano con indosso equipaggiamento tattico, passamontagna, berretto, occhiali e cuffie, mentre impugnava un oggetto simile a un'arma automatica, oltre a foto scattate all'interno del Museo-Riserva di Tsaritsyno, con la didascalia: 'Ho trovato un posto'". Vedi anche Ucraina, Papa Leone: "Dopo Oleshky auspico nuove iniziative pace"