Il museo è composto da un ampio parco e da un palazzo che espone una vasta collezione di arte decorativa sovietica del XX secolo. Dopo l’allarme di una minaccia concreta arrivata all’ambasciata americana in Russia, il Tsaritsyno è stato chiuso e i visitatori evacuati. Sul posto decine di agenti di polizia che hanno cinturato la vasta area verde. In azione anche unità cinofile

Mosca in allerta per il rischio di un attentato al museo Tsaritsyno della città russa. Il luogo è stato chiuso ed evacuato dopo l’allarme, considerato credibile, arrivato arrivato all’ambasciata americana a Mosca. "Il governo americano si sta coordinando con le autorità russe per una risposta", avevano fatto sapere dalla sede diplomatica prima di decidere per la chiusura temporanea del museo: una scelta fatta per la sicurezza dei visitatori e per consentire agli specialisti di setacciare tutti gli ambienti alla ricerca di possibili pericoli ( GUERRA RUSSIA UCRAINA - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) .

Chiuse le vie di accesso al museo

A riferire la notizia della chiusura, senza fornire dettagli, sono i media russi ufficiali, ovvero le agenzie Tass e Ria Novosti. Alcuni media indipendenti su X hanno invece aggiunto altre informazioni: i visitatori presenti nel museo al momento dell’allarme sarebbero stati rapidamente evacuati. Il personale di sicurezza avrebbe giustificato la chiusura con motivi tecnici: "Non so cosa stia succedendo, ci è stato semplicemente detto di chiudere il parco per motivi tecnici", avrebbe dichiarato una guardia giurata. Sul posto sono arrivate, sempre secondo le stesse fonti, decine di agenti di polizia che hanno cinturato la vasta area verde e hanno chiuso le vie di accesso al giardino. In azione anche unità cinofile.