Kiev, Starlink è stabile e ha ripreso le operazioni a velocità 400km/h

La velocità del sistema satellitare Starlink, di proprietà di Elon Musk e utilizzato dall'esercito ucraino, è stata completamente ripristinata dopo due settimane di restrizioni. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa ucraino in un comunicato, spiegando che i suoi sistemi di monitoraggio hanno rilevato che la velocità di connessione per Starlink/Starshield rimane stabile anche a velocità superiori a 400 km/h.
Questa mattina le forze di difesa ucraine e gli specialisti del ministero della Difesa hanno registrato che Starlink/Starshield ha iniziato a operare a una velocità superiore a 161 km/h. "Continuiamo a monitorare e a effettuare verifiche a velocità più elevate, a determinare i limiti massimi e a scoprire in che misura la connessione sia stata effettivamente ripristinata", hanno riferito fonti del dipartimento. Ieri il consigliere del presidente ucraino Dmytro Lytvyn aveva lamentato che l'Ucraina subiva ancora delle limitazioni al funzionamento del sistema militare Starlink, nonostante Donald Trump avesse assicurato che erano state rimosse. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha telefonato a Elon Musk chiedendogli di revocare le restrizioni sulla versione militare di Starlink in Ucraina e subito dopo la conversazione il sistema ha ripreso a funzionare in modo più normale e con un sensibile aumento della velocità dei terminali usati soprattutto per guidare i droni e far funzionare i sistemi di difesa aerea.
Starshield ha ripreso a funzionare al 100%
''Questo è un ulteriore esempio di come il dialogo diretto e la posizione risoluta assunta dal presidente dell'Ucraina ai massimi livelli producano risultati'', ha detto il ministro della Difesa ucraino Yevhenii Khmara. ''Tale risultato è di fondamentale importanza, soprattutto per il fronte: per il nostro personale militare, le operazioni con i droni, la logistica e le comunicazioni'', ha aggiunto spiegando che ''il ministero della Difesa continua a monitorare e tracciare le prestazioni di Starlink/Starshield".