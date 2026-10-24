Kiev, Starlink è stabile e ha ripreso le operazioni a velocità 400km/h

Questa mattina le forze di difesa ucraine e gli specialisti del ministero della Difesa hanno registrato che Starlink/Starshield ha iniziato a operare a una velocità superiore a 161 km/h. "Continuiamo a monitorare e a effettuare verifiche a velocità più elevate, a determinare i limiti massimi e a scoprire in che misura la connessione sia stata effettivamente ripristinata", hanno riferito fonti del dipartimento. Ieri il consigliere del presidente ucraino Dmytro Lytvyn aveva lamentato che l'Ucraina subiva ancora delle limitazioni al funzionamento del sistema militare Starlink, nonostante Donald Trump avesse assicurato che erano state rimosse. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha telefonato a Elon Musk chiedendogli di revocare le restrizioni sulla versione militare di Starlink in Ucraina e subito dopo la conversazione il sistema ha ripreso a funzionare in modo più normale e con un sensibile aumento della velocità dei terminali usati soprattutto per guidare i droni e far funzionare i sistemi di difesa aerea.