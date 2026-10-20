Perché Mosca guarda con interesse alle elezioni in Bulgaria?

Il 25 ottobre si svolgeranno elezioni presidenziali in un quadro in cui la maggior parte dei contendenti portano avanti posizioni euroscettiche e nazionaliste. Inoltre, alla luce delle previsioni i partiti vicini a Mosca potrebbero avere un peso importante in caso di ballottaggio e rivendicare così un ruolo maggiore nella definizione della linea politica del Paese. Che ripercussioni avrebbe sul piano europeo un riallineamento di questo tipo?