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Perché Mosca guarda con interesse alle elezioni in Bulgaria?

Luciana Grosso

Ispi
Il 28 settembre 2026, a Sofia, in Bulgaria, un partecipante alla manifestazione civile anticorruzione "This is Not Moscow" sventola bandiere dell'Unione Europea davanti agli edifici governativi (Getty)

Il 25 ottobre si svolgeranno elezioni presidenziali in un quadro in cui la maggior parte dei contendenti portano avanti posizioni euroscettiche e nazionaliste. Inoltre, alla luce delle previsioni i partiti vicini a Mosca potrebbero avere un peso importante in caso di ballottaggio e rivendicare così un ruolo maggiore nella definizione della linea politica del Paese. Che ripercussioni avrebbe sul piano europeo un riallineamento di questo tipo?

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