Perché Mosca guarda con interesse alle elezioni in Bulgaria?

Il 25 ottobre si svolgeranno elezioni presidenziali in un quadro in cui la maggior parte dei contendenti portano avanti posizioni euroscettiche e nazionaliste. Inoltre, alla luce delle previsioni i partiti vicini a Mosca potrebbero avere un peso importante in caso di ballottaggio e rivendicare così un ruolo maggiore nella definizione della linea politica del Paese. Che ripercussioni avrebbe sul piano europeo un riallineamento di questo tipo?
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