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Brasile, Lula-Bolsonaro testa a testa al 50% nei sondaggi: domenica il ballottaggio

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©Ansa

Secondo l'ultimo sondaggio dell'istituto Datafolha, il presidente uscente e il senatore del Partito liberale si assesterebbero entrambi al 50% delle intenzioni di voto, in vista del ballottaggio presidenziale del 25 ottobre. Intanto, è atteso questa sera l'ultimo dibattito televisivo tra i due, trasmesso su Globo Tv

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È testa a testa in Brasile tra il presidente uscente e candidato alla rielezione, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partito dei lavoratori, e il senatore Flávio Bolsonaro, del Partito liberale. Secondo l'ultimo sondaggio dell'istituto Datafolha, pubblicato dal quotidiano Folha de S.Paulo, i due candidati si assesterebbero entrambi al 50% delle intenzioni di voto, in vista del ballottaggio presidenziale del 25 ottobre. Stando alla rilevazione, condotta dal 20 al 22 ottobre su 2.520 elettori, Bolsonaro registra il 47%, contro il 46% di Lula. Intanto, è atteso questa sera l'ultimo dibattito televisivo tra i due, trasmesso su Globo Tv.  

Il sondaggio

Secondo il sondaggio, che presenta un margine di errore di due punti percentuali e che considera il totale delle intenzioni di voto comprese le schede bianche e nulle e gli indecisi, il 5% degli intervistati dichiara che voterà scheda bianca o nulla, mentre il 2% è ancora indeciso. Il precedente sondaggio Datafolha, pubblicato la settimana scorsa, attribuiva a Flávio Bolsonaro il 51% dei voti validi e a Lula il 49%. Nella prima rilevazione della campagna per il secondo turno, il vantaggio del senatore era di 52% a 48%.

Questa sera l'ultimo dibattito televisivo

Nelle ultime ore i due candidati alla presidenza del Brasile sono rimasti nelle proprie sedi operative di Brasilia per prepararsi al meglio all'ultimo duello tv. Le uniche uscite pubbliche dei due sfidanti saranno online: Lula parteciperà in serata a una diretta sui social organizzata dall'"Exército do Lula", l'Esercito di Lula, il canale WhatsApp creato dal deputato influencer André Janones con oltre 7 milioni di contatti. Anche Flavio Bolsonaro farà lo stesso, con una diretta sul suo canale Youtube.  

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