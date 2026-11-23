Gli Stati Uniti monitoravano da oltre un anno i contatti di Alice Huang con il ministero della Sicurezza di Stato cinese. Secondo il New York Times, la donna avrebbe mantenuto rapporti con un funzionario dell'intelligence durante la relazione con Jensen Huang, capo di Nvidia. Anche il suo socio in affari Kang Wei sarebbe stato legato all'agenzia di spionaggio. Trump era stato informato dai suoi consiglieri, ma avrebbe minimizzato la vicenda ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli Stati Uniti monitoravano da oltre un anno i contatti di Alice Huang con il Ministero della Sicurezza di Stato cinese, la principale agenzia di spionaggio di Pechino. La donna, al centro dello scandalo che coinvolge Nvidia e il suo amministratore delegato Jensen Huang, avrebbe mantenuto rapporti con un funzionario dell'intelligence cinese durante il periodo in cui aveva una relazione con il manager. A rivelarlo è il New York Times, citando fonti dell'intelligence statunitense. Secondo le fonti, i contatti sarebbero proseguiti per oltre un anno, dalla primavera del 2025 fino all'autunno del 2026. Le agenzie di intelligence avrebbero inoltre raccolto prove del fatto che Kang Wei, socio in affari di Alice Huang e spesso presentato come suo marito, lavorasse per la stessa agenzia di spionaggio.

I rapporti con l'intelligence cinese e l'acquisto dei chip Nvidia L'entità e la tempistica precisa dei contatti di Alice Huang con l'agenzia, così come il lavoro di Kang Wei per lo stesso servizio di intelligence, non erano state precedentemente rese note. Questi rapporti coincidono non solo con il periodo della relazione extraconiugale con il capo di Nvidia, ma anche, almeno in parte, con quello in cui la società della donna, Megaspeed, stava acquistando grandi quantità di chip Nvidia avanzati. Componenti che, secondo i sospetti, sarebbero stati successivamente introdotti clandestinamente in Cina. Gli alleati di Jensen Huang, incluso il presidente Donald Trump, hanno cercato di minimizzare lo scandalo e hanno messo in dubbio che Alice Huang stesse svolgendo attività di spionaggio. Le nuove informazioni pubblicate dal New York Times evidenziano tuttavia la continuità dei suoi contatti con il Ministero della Sicurezza di Stato cinese.

La relazione con Jensen Huang e le prime smentite Inizialmente, Jensen Huang aveva descritto il rapporto con la donna come una normale interazione con una cliente d'affari. Ha ammesso la relazione extraconiugale soltanto dopo che il New York Times aveva rivelato, il mese scorso, che Alice Huang era stata identificata dagli Stati Uniti come un'agente dei servizi segreti cinesi e che il Ceo di Nvidia era stato intercettato attraverso attività di sorveglianza elettronica.