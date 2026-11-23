A riferirlo sono alcuni media tedeschi, tra cui Ndr, Wdr e Süddeutsche Zeitung, secondo cui i servizi di intelligence dei Paesi della Nato prevederebbero il lancio già entro la fine di quest'anno. Stando alle ricostruzioni dei vari organi di stampa, il satellite Sputnik-S sarebbe stato assemblato diversi anni fa e si troverebbe attualmente nell'area di Mosca

La Russia sarebbe pronta al lancio di un satellite equipaggiato con una testata nucleare già entro la fine dell'anno. A riferirlo sono alcuni media tedeschi, tra cui Ndr, Wdr e Süddeutsche Zeitung, secondo cui i servizi di intelligence dei Paesi della Nato, tra cui anche le forze armate federali tedesche (Bundeswehr) e il servizio di intelligence (Bnd), si sarebbero scambiati informazioni a riguardo. Stando alle ricostruzioni dei vari organi di stampa, il satellite, denominato Sputnik-S, sarebbe stato assemblato diversi anni fa e si troverebbe attualmente in deposito nell'area metropolitana di Mosca.

I media: "Minaccia di enorme portata"

Il dispiegamento di un'arma nucleare nello spazio rappresenterebbe, come precisano i media tedeschi, una "minaccia di enorme portata per la sicurezza militare occidentale". Un satellite di questo tipo "potrebbe causare la perdita o il degrado rapido e improvviso di migliaia di satelliti gestiti da Paesi e aziende in tutto il mondo, nonché dei vitali servizi di comunicazione, navigazione, scientifici, meteorologici, commerciali e di sicurezza nazionale che forniscono", si legge nel rapporto.

Mosca smentisce

L'ambasciata russa ha respinto le ricostruzioni, definendole "tutte accuse infondate" e parlando di "propaganda". Come ribadisce Reuters, nel 2024 la Russia aveva smentito le affermazioni dei funzionari statunitensi secondo cui Mosca stava sviluppando un'arma in grado di distruggere i satelliti nemici provocando un'esplosione nucleare nello spazio. Nel frattempo, negli Usa la Defense Intelligence Agency ha avvertito che la Russia stava attivamente "sviluppando un satellite progettato per trasportare un'arma nucleare", in grado di distruggere intere reti satellitari.