L'obiettivo dell'Antitrust è verificare un presunto abuso di posizione dominante nel mercato delle bevande analcoliche. Bruxelles sospetta restrizioni alle vendite transfrontaliere e ai negoziati dei grossisti per acquisti in più Paesi, con possibile effetto sui prezzi pagati dai consumatori
L'Antitrust dell'Unione europea ha aperto un'indagine su Coca-Cola Europacific Partners (Ccep) per verificare un presunto abuso di posizione dominante. Si vuole accertare se la società, uno dei due principali imbottigliatori europei di prodotti a marchio The Coca-Cola Company, abbia ostacolato le vendite transfrontaliere di bevande analcoliche e impedito ai grossisti di negoziare acquisti in più Paesi, col rischio di prezzi più alti per i consumatori. Ccep, con sede nel Regno Unito, commercializza i prodotti in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia ed è il principale fornitore di bevande analcoliche gassate in questi Paesi.
Le contestazioni dell'Ue
Secondo la Commissione europea, Ccep potrebbe aver limitato le esportazioni di bibite gassate e bevande sportive, attraverso sconti subordinati alla mancata rivendita in altri Stati membri, confezioni differenziate tra Paesi e incentivi a limitare le importazioni in Spagna. La società avrebbe inoltre impedito ai clienti all'ingrosso, tra cui supermercati e altri rivenditori, di negoziare forniture per più Paesi contemporaneamente, imponendo trattative separate a livello nazionale.
Le parole di Ribera
"I cittadini europei non dovrebbero pagare di più semplicemente perché vivono in un Paese dell'Ue anziché in un altro", ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Teresa Ribera. "Stiamo indagando per verificare se Coca-Cola abbia creato barriere tra i mercati nazionali", ostacolando la possibilità per i rivenditori di ottenere condizioni migliori, con il rischio di "prezzi più elevati e meno scelta per i consumatori". Coca-Cola Europacific Partners, società quotata in Borsa e attiva in 31 mercati tra Europa, Asia e Pacifico, è uno dei principali partner industriali di The Coca-Cola Company, che ne detiene una partecipazione di minoranza.