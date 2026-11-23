L'obiettivo dell'Antitrust è verificare un presunto abuso di posizione dominante nel mercato delle bevande analcoliche. Bruxelles sospetta restrizioni alle vendite transfrontaliere e ai negoziati dei grossisti per acquisti in più Paesi, con possibile effetto sui prezzi pagati dai consumatori ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'Antitrust dell'Unione europea ha aperto un'indagine su Coca-Cola Europacific Partners (Ccep) per verificare un presunto abuso di posizione dominante. Si vuole accertare se la società, uno dei due principali imbottigliatori europei di prodotti a marchio The Coca-Cola Company, abbia ostacolato le vendite transfrontaliere di bevande analcoliche e impedito ai grossisti di negoziare acquisti in più Paesi, col rischio di prezzi più alti per i consumatori. Ccep, con sede nel Regno Unito, commercializza i prodotti in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia ed è il principale fornitore di bevande analcoliche gassate in questi Paesi.

Le contestazioni dell'Ue Secondo la Commissione europea, Ccep potrebbe aver limitato le esportazioni di bibite gassate e bevande sportive, attraverso sconti subordinati alla mancata rivendita in altri Stati membri, confezioni differenziate tra Paesi e incentivi a limitare le importazioni in Spagna. La società avrebbe inoltre impedito ai clienti all'ingrosso, tra cui supermercati e altri rivenditori, di negoziare forniture per più Paesi contemporaneamente, imponendo trattative separate a livello nazionale.