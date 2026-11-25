Frigoriferi commerciali, ospedali, acquedotti e impianti industriali sono sempre più esposti alle minacce cyber. Uno studio di HyBiz CyberLab e Rogue Data rileva livelli di esposizione alti o critici nel 38,5% dei quasi 16 mila servizi Internet analizzati. L'intelligenza artificiale accelera gli attacchi, ma può rafforzare anche la difesa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La guerra ibrida passa sempre più spesso da dispositivi apparentemente ordinari come telecamere, sistemi di refrigerazione commerciale, impianti industriali e apparati di controllo collegati alla rete. È uno dei risultati emersi da uno studio realizzato da HyBiz CyberLab, società italiana specializzata in intelligenza artificiale, cybersecurity e infrastrutture tecnologiche, insieme alla consociata Rogue Data. La ricerca ha analizzato un campione di 15.795 servizi di rete associati a tecnologie Internet of Things (IoT) e Operational Technology (OT). I risultati mostrano che 6.084 servizi, pari al 38,5% del campione, rientrano nelle fasce di esposizione alta o critica, mentre 3.336 indirizzi presentano almeno un pannello amministrativo raggiungibile pubblicamente. Particolarmente significativa la situazione della refrigerazione commerciale: su 476 servizi individuati, 404 espongono informazioni identificative del sistema prima ancora dell'autenticazione. Lo studio precisa che questi risultati non dimostrano l'avvenuta compromissione dei sistemi analizzati, ma individuano una superficie di rischio che richiede verifiche e interventi prioritari.

Dagli ospedali agli acquedotti Il rischio diventa concreto quando le tecnologie informatiche entrano in contatto con le infrastrutture che gestiscono processi fisici. Nella grande distribuzione, ad esempio, regolano le temperature dei frigoriferi; in ambito sanitario e nei laboratori di ricerca la catena del freddo custodisce farmaci, vaccini, campioni biologici e sacche ematiche. Un attacco informatico a questi sistemi quindi può compromettere la continuità dei servizi e, nei casi più gravi, la sicurezza delle persone. Particolarmente delicato è anche il settore della distribuzione idrica. I sistemi industriali SCADA e i controllori digitali governano pompe, valvole e processi di trattamento dell'acqua. Alterazioni dei parametri potrebbero provocare problemi di disinfezione o un'esposizione eccessiva ai reagenti, con potenziali conseguenze per la salute pubblica. Secondo lo studio, non si tratta soltanto di ipotesi teoriche. Un bollettino congiunto statunitense del dicembre 2024 ha documentato manomissioni delle interfacce di controllo di impianti idrici da parte di gruppi hacktivisti filorussi, con modifiche dei parametri operativi e il ricorso, da parte di alcuni gestori, al controllo manuale.

L'AI e le minacce cyber Uno degli aspetti centrali della ricerca riguarda il rapporto tra intelligenza artificiale e nuove minacce informatiche. Per anni individuare apparati esposti, comprenderne le funzioni, riconoscere versioni software vulnerabili e costruire una campagna offensiva ha richiesto competenze tecniche, tempo e risorse considerevoli. Oggi l'intelligenza artificiale permette di accelerare la ricognizione delle infrastrutture, classificare dati, supportare la scrittura di codice e rendere più credibili le comunicazioni fraudolente. Questo amplia la platea dei potenziali aggressori e aumenta l'efficienza di chi possiede già competenze offensive. Il National Cyber Security Centre britannico, nel rapporto Annual Review 2026, descrive l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle minacce informatiche come un vero moltiplicatore di forza. Phishing mirato, deepfake, falsi allarmi, sabotaggi digitali e blocco dei processi operativi possono così diventare componenti di strategie coordinate di guerra ibrida. Per questo, secondo gli autori, la difesa deve puntare sulla capacità di individuare tempestivamente le esposizioni, riconoscere le anomalie e monitorare costantemente le infrastrutture. Potrebbe interessarti Francia, cyberattacco alla banca del sangue: hacker nel mirino delle celle frigorifere

L'AI al servizio della difesa La ricerca propone un modello di monitoraggio degli apparati esposti e individua quattro azioni principali: limitare i servizi visibili pubblicamente, proteggere le interfacce amministrative, eliminare le informazioni identificative accessibili prima del login e aggiornare i software obsoleti. Secondo le simulazioni riportate nello studio, una combinazione di tre interventi consentirebbe di ridurre del 75,2% il numero di servizi collocati nelle fasce superiori dell'indice di esposizione. L'obiettivo è arrivare a un osservatorio strutturato, inizialmente concentrato sull'area di Roma, capace di raccogliere informazioni sugli apparati installati, verificare la corrispondenza tra servizi Internet e dispositivi reali e sviluppare test autorizzati su campioni rappresentativi. L'intelligenza artificiale e gli agenti software possono supportare queste attività, mentre le verifiche intrusive e qualsiasi modifica agli impianti restano subordinate all'autorizzazione dei titolari e al controllo umano.

I professionisti dietro la ricerca Il progetto coinvolge competenze che spaziano dalla cybersecurity all'intelligenza artificiale, fino allo sviluppo di infrastrutture digitali. Gustavo Mastrobuoni, CTO di Rogue Data e responsabile della ricerca e sviluppo, ha maturato esperienze dirigenziali in Microsoft e KPMG. Si occupa da anni di eGovernment, cybersecurity, interoperabilità, innovazione e ricerca applicata. Marco Valerio Roscioni, founder di HyBiz, opera nello sviluppo di infrastrutture digitali, intelligenza artificiale e soluzioni immersive. In azienda segue la visione di prodotto e i sistemi di AI locale, con particolare attenzione alla proprietà e al controllo delle infrastrutture tecnologiche. Gustavo Mancini contribuisce alla direzione tecnica e alla gestione di progetti digitali complessi, occupandosi dell'integrazione tra hardware, software e sistemi intelligenti. Francesco Giuliani, lead developer, segue la progettazione e lo sviluppo software, le integrazioni e le componenti applicative di intelligenza artificiale. Potrebbe interessarti Cyberattacchi, nei primi 9 mesi dell'anno 3.271 eventi in Italia

Le collaborazioni Rogue Data dichiara collaborazioni e partnership operative con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con attività presso l'Area della Ricerca di Montelibretti e l'Istituto di Cristallografia, con ENEA e con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Nel network indicato dall'azienda figura anche l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Le collaborazioni costituiscono il contesto scientifico e tecnologico di riferimento dell'azienda e non rappresentano una co-firma o una validazione del paper presentato.