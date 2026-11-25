Il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi, rivolge un appello "agli amministratori delegati e all'alta dirigenza pubblica e privata: "Di fronte al livello di minaccia di questi attacchi il debito tecnologico, con le sue vulnerabilità, può diventare fatale e va colmato subito, senza indugi o ritardi"

Una 'macchina' che pianifica attività, interagisce con software aziendali, accede a database ed esegue azioni in autonomia, con un intervento umano minimo. È l'Intelligenza artificiale 'agentica', che offre enormi opportunità, ma allo stesso tempo espone organizzazioni e infrastrutture critiche a nuovi scenari di rischio. Questi 'agenti autonomi' vengono infatti impiegati in campagne di hackeraggio e il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi, rivolge un appello "agli amministratori delegati e l'alta dirigenza pubblica e privata: di fronte al livello di minaccia di questi attacchi il debito tecnologico, con le sue vulnerabilità, può diventare fatale e va colmato subito, senza indugi o ritardi".

L'Acn: alzare subito le difese dei sistemi informatici

Non passa giorno ormai, senza che un'azienda o un'istituzione importante venga 'bucata' con gravi conseguenze: si pensi alle manomissioni della catena del freddo in Francia, in Italia ed in altri Paesi europei o alla violazione dell'archivio dell'Fbi. E l'IA funge da moltiplicatore delle capacità offensive di cybercriminali e attori statuali ostili, determinando un vero e proprio "salto tecnologico". E mentre l'IA salta, le infrastrutture critiche italiane arrancano. Da qui il warning dell'Acn: bisogna alzare subito le difese dei sistemi informatici, prima che sia troppo tardi. "Faccio appello - così Quacivi - "agli amministratori delegati e lal'alta dirigenza pubblica e privata: il debito tecnologico digitale non è più sostenibile e può diventare fatale con uno scenario di attacco mutato, come stiamo osservando, con l'IA 'agentica'".