Il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi, rivolge un appello "agli amministratori delegati e all'alta dirigenza pubblica e privata: "Di fronte al livello di minaccia di questi attacchi il debito tecnologico, con le sue vulnerabilità, può diventare fatale e va colmato subito, senza indugi o ritardi"
Una 'macchina' che pianifica attività, interagisce con software aziendali, accede a database ed esegue azioni in autonomia, con un intervento umano minimo. È l'Intelligenza artificiale 'agentica', che offre enormi opportunità, ma allo stesso tempo espone organizzazioni e infrastrutture critiche a nuovi scenari di rischio. Questi 'agenti autonomi' vengono infatti impiegati in campagne di hackeraggio e il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi, rivolge un appello "agli amministratori delegati e l'alta dirigenza pubblica e privata: di fronte al livello di minaccia di questi attacchi il debito tecnologico, con le sue vulnerabilità, può diventare fatale e va colmato subito, senza indugi o ritardi".
L'Acn: alzare subito le difese dei sistemi informatici
Non passa giorno ormai, senza che un'azienda o un'istituzione importante venga 'bucata' con gravi conseguenze: si pensi alle manomissioni della catena del freddo in Francia, in Italia ed in altri Paesi europei o alla violazione dell'archivio dell'Fbi. E l'IA funge da moltiplicatore delle capacità offensive di cybercriminali e attori statuali ostili, determinando un vero e proprio "salto tecnologico". E mentre l'IA salta, le infrastrutture critiche italiane arrancano. Da qui il warning dell'Acn: bisogna alzare subito le difese dei sistemi informatici, prima che sia troppo tardi. "Faccio appello - così Quacivi - "agli amministratori delegati e lal'alta dirigenza pubblica e privata: il debito tecnologico digitale non è più sostenibile e può diventare fatale con uno scenario di attacco mutato, come stiamo osservando, con l'IA 'agentica'".
Livelli di efficacacia superiori alle tradizionali operazioni cyber
Gli agenti autonomi - ha rilevato l'Agenzia - possono condurre attività complesse per rilevare errori di configurazione, correlare vulnerabilità anche a basso impatto in catene d'attacco complesse e adattare dinamicamente i propri moduli operativi. Fino a scrivere un codice malevolo in tempo reale per eludere le difese e condurre azioni in profondità. Si tratta di capacità che consentono ad attaccanti anche non molto strutturati di ottenere livelli di efficacia e scalabilità difficilmente raggiungibili con le tradizionali operazioni cyber, la cui qualità dipende strettamente dalle capacità degli operatori umani e dalle risorse a loro disposizione.
Le operazioni da eseguire per ridurre il rischio
Il reale utilizzo di sistemi agentici in campagne di attacco, insomma, riscrive i tradizionali modelli di gestione del rischio e costringe le organizzazioni a ripensare i propri processi di valutazione e aggiornamento dei sistemi. L'Acn ha indicato una serie di azioni di mitigazione rivolte a imprese, enti pubblici e operatori di servizi essenziali: aggiornare, segregare o disconnettere nel minor tempo possibile tutti i sistemi esposti non ancora protetti dall'ultima versione disponibile; proteggere le interfacce di gestione, censendo gli asset esposti su internet e mantenendo accessibili al pubblico i soli servizi indispensabili; proteggere identità e credenziali applicando il principio del minimo privilegio ad account e identità applicative; ridurre la superficie di attacco e verificare con continuità vulnerabilità e configurazioni di applicazioni e infrastrutture; proteggere le funzionalità applicative applicando limiti alla frequenza delle richieste e ai volumi delle operazioni.
Approfondimento
Cybersecurity, come proteggere le aziende dagli attacchi hacker AI
Ipa/Sky TG24
Cyberattacchi, sondaggio: per 73% degli italiani Paese è impreparato
Il 76% degli italiani si dice preoccupato del rischio di attacchi informatici contro il Paese e il 65% teme di subirne personalmente uno. La minaccia è percepita come concreta anche perché vissuta in prima persona: nell’ultimo anno sette cittadini su dieci hanno subìto almeno un episodio, dai messaggi truffa (57%) alle telefonate di falsi operatori e alle comunicazioni di furto di dati (20% ciascuno). È quanto emerge dal sondaggio di Youtrend per Sky TG24