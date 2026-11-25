Tutto esaurito al concerto di Antonio Roma, ma il cantante di flamenco è creato con l’AITecnologia
Ha i capelli lunghi castani, la barba e una voce che ha conquistato il pubblico spagnolo. La data del suo concerto, programmato per il prossimo 3 febbraio, è già sold out ma a cantare non è una persona in carne e ossa. Antonio Roma è il progetto, nato nell’agosto 2026, di una casa discografica colombiana che usa l’AI per tutte le parti vocali delle sue canzoni
Si chiama Antonio Roma ed è diventato uno dei più famosi cantanti di flamenco di Spagna. C’è però una particolarità: chi volesse andare a un suo concerto non si troverebbe davanti una persona in carne ed ossa. Roma è infatti uno degli esempi più recenti di artista musicale creato con l'intelligenza artificiale. Il progetto è nato dall’idea di una casa discografica indipendente colombiana, la Criptik Sound, che nell’agosto del 2026 ha dato vita a un personaggio virtuale con uno stile musicale che combina flamenco, pop e ballate romantiche.
Voce generata dall’AI
Antonio Roma è raffigurato come un uomo sui 30 anni, con tipici tratti che richiamano l'estetica gitana e andalusa: lunghi capelli castani, ricci, barba e una voce calda che ha conquistato il pubblico. A interpretare Roma sul palco, in modo da dare al pubblico qualcuno da applaudire sul palco, è Diego Amador Jr, un musicista sivigliano che presta il corpo alla voce discografica generata dall’intelligenza artificiale. Non tutto, però, è fatto con l’AI: dietro al progetto ci sono compositori, musicisti e produttori che lavorano ai testi e alle melodie. L’intelligenza artificiale subentra dopo, per la produzione musicale e le parti vocali.
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Come riportato da El Pais, Antonio Roma conta oltre 100mila ascoltatori al mese su Spotify. L’uso dell’AI nell’industria discografica è visto negativamente da molti musicisti professionisti: secondo uno studio citato dal quotidiano spagnolo e condotto dalla Confederazione internazionale delle società di autori e compositori (CISAC) e dalla società PMP Strategy, pubblicato alla fine del 2024, l’introduzione dell’intelligenza artificiale nel settore potrebbe compromettere il 24% del reddito dei creatori musicali entro il 2028. "Per i veri musicisti, l'esistenza di artisti creati con l'IA è un problema serio perché queste creazioni competono con loro", ha affermato a El Pais Alberto Arenal, responsabile dell'innovazione dell’AIE, la Società spagnola degli artisti dello spettacolo.
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Il consiglio di amministrazione della società ha deciso di riportare Huang alla guida in qualità di Ceo. Riprende così il timone di un colosso che non fornisce solo i chip per la rivoluzione dell’intelligenza artificiale: Nvida è diventata anche azionista di moltissime grandi società, arrivando a investire finora, nel 2026, ben 99 miliardi di dollari. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 23 novembre