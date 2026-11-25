Ha i capelli lunghi castani, la barba e una voce che ha conquistato il pubblico spagnolo. La data del suo concerto, programmato per il prossimo 3 febbraio, è già sold out ma a cantare non è una persona in carne e ossa. Antonio Roma è il progetto, nato nell’agosto 2026, di una casa discografica colombiana che usa l’AI per tutte le parti vocali delle sue canzoni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si chiama Antonio Roma ed è diventato uno dei più famosi cantanti di flamenco di Spagna. C’è però una particolarità: chi volesse andare a un suo concerto non si troverebbe davanti una persona in carne ed ossa. Roma è infatti uno degli esempi più recenti di artista musicale creato con l'intelligenza artificiale. Il progetto è nato dall’idea di una casa discografica indipendente colombiana, la Criptik Sound, che nell’agosto del 2026 ha dato vita a un personaggio virtuale con uno stile musicale che combina flamenco, pop e ballate romantiche.

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Voce generata dall’AI Antonio Roma è raffigurato come un uomo sui 30 anni, con tipici tratti che richiamano l'estetica gitana e andalusa: lunghi capelli castani, ricci, barba e una voce calda che ha conquistato il pubblico. A interpretare Roma sul palco, in modo da dare al pubblico qualcuno da applaudire sul palco, è Diego Amador Jr, un musicista sivigliano che presta il corpo alla voce discografica generata dall’intelligenza artificiale. Non tutto, però, è fatto con l’AI: dietro al progetto ci sono compositori, musicisti e produttori che lavorano ai testi e alle melodie. L’intelligenza artificiale subentra dopo, per la produzione musicale e le parti vocali. su insider L'intelligenza artificiale vuole uscire dallo smartphone