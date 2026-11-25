Gli esperti di Digital Foundry, analizzando il gameplay del titolo che ha catalizzato tutte le attenzioni del mondo videoludico, hanno valutato la console di casa Sony e Xbox Series X. Segnalando alcune, non trascendentali, differenze

L'uscita di GTA 6 ha catalizzato le attenzioni dell'intero globo videoludico e non solo. Sono state tante e diverse le analisi legate al titolo da record che Rockstar Games ha ufficialmente pubblicato il 19 novembre. Una, in particolare e proposta dagli esperti di Digital Foundry, si è basata sulla valutazione attenta del gameplay di Grand Theft Auto 6 per dimostrare, in sostanza, che Xbox Series X riesce a mantenere i 30 fps in modo più stabile rispetto alla versione base di PS5. Ma le differenze tra le due console non sono così abissali.

I cali di framerate

In base a questa particolare analisi e sebbene entrambe le console supportino la medesima risoluzione, è dunque emerso che su Xbox si registrano meno cali di framerate e che, in determinate scene del titolo, la qualità visiva risulta anche superiore. "Come accade per la maggior parte dei titoli dell'attuale generazione, Series X e PS5 offrono un impatto visivo quasi identico e le impostazioni grafiche principali coincidono", spiegano da Digital Foundry. "Durante le fasi di gioco standard, entrambe le console raggiungono i 30 fps o si mantengono su valori vicini a questa soglia. Tuttavia, in termini di prestazioni, GTA 6 si trova su un equilibrio molto precario, scendendo sotto i 30 fps più spesso di quanto sarebbe auspicabile". In questo senso, prosegue il commento della piattaforma focalizzata sul mondo videoludico, "PS5 sembra trovarsi in una situazione decisamente peggiore". Succede, ad esempio, confrontando alcune sequenze, da cui si denoterebbe che "su PS5 i cali di frame si verificano più frequentemente che su Series X, specialmente nelle situazioni che mettono maggiormente in difficoltà il motore di gioco, come durante gli spostamenti rapidi a bordo di veicoli". Stando sempre a Digital Foundry, questa situazione è legata al fatto che, nella maggior parte dei casi, "il comparto visivo è identico su tutte le piattaforme ma è una situazione che penalizza la PS5, dato che la Series X è meglio attrezzata per gestire un tale livello di dettaglio". Poi, è stato riferito, un altro dato a favore di Xbox sarebbe rappresentato da “lievi differenze di risoluzione che avvantaggiano la Series X” in alcune fasi del gioco.

Le prestazioni

In definitiva, quello che hanno potuto segnalare questi esperti, sottolinea che "entrambe le versioni presentano cali di prestazioni" e che "nemmeno la Series X sarebbe immune a fluttuazioni nel frame rate". Le differenze, va però ribadito ulteriormente, sono "di lieve entità". A favore della console di casa Sony, però, c'è l'aspetto legato alla PS5 Pro, considerata quella in grado di offrire l'esperienza migliore su GTA 6, anche grazie ad una qualità dell'immagine paragonabile al 4K e all'impiego del ray tracing correlato alle ombre.