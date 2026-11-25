Funzionano con testo, foto e video. Tutte le novità saranno implementate nelle prossime settimane, ha spiegato l'azienda

Come sui social, anche su WhatsApp si potranno programmare i messaggi. Si potrà scrivere un testo quando si ha tempo o viene in mente e inviarlo dopo 10 minuti e fino a 14 giorni dopo sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo. La novità è stata annunciata dalla società del gruppoo Meta. "I messaggi programmati - scrive sul blog ufficiale - funzionano con testo, foto e video e saranno implementati a livello globale nelle prossime settimane".