Funzionano con testo, foto e video. Tutte le novità saranno implementate nelle prossime settimane, ha spiegato l'azienda
Come sui social, anche su WhatsApp si potranno programmare i messaggi. Si potrà scrivere un testo quando si ha tempo o viene in mente e inviarlo dopo 10 minuti e fino a 14 giorni dopo sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo. La novità è stata annunciata dalla società del gruppoo Meta. "I messaggi programmati - scrive sul blog ufficiale - funzionano con testo, foto e video e saranno implementati a livello globale nelle prossime settimane".
Come si programma un messaggio
Per programmare un messaggio, basterà tenere premuto il pulsante di invio e scegliere la data e l'ora in cui si vuole mandare il messaggio. Per la persona che lo riceve, sarà come qualsiasi altro messaggio. L'utente potrà visualizzare tutti i messaggi futuri che ha programmato ed eliminarli in anticipo se cambia idea. "Anche se il telefono è spento o senza batteria, il messaggio programmato sarà comunque visualizzato all'orario selezionato e rimarrà protetto da crittografia end-to-end come tutti i tuoi messaggi personali, in modo che nessun altro possa leggerlo, nemmeno WhatsApp", conclude la piattaforma.
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