Come detto, Dana White e Donald Trump sono amici da molto Trump e il manager dell’UFC ha supportato l’attuale presidente degli Stati Uniti in diverse occasioni. L’Ultimate Fighting Championship è inoltre parte del TKO Group Holdings, gruppo nato dalla fusione proprio tra l’UFC e la WWE, la più grande compagnia di wrestling del mondo che in passato ha avuto stretti rapporti con l’attuale presidente degli Stati Uniti: Trump ha persino preso parte nel 2007 a Wrestlemania, il flagship show della compagnia.

Donald Trump in WWE - ©Getty